Så blev det vist slået fast med syvtommersøm. Clara Tauson hører bare til i Grand Slams.

Danskeren besejrede canadiske Leylah Fernandez i tre sæt med cifrene 6-3, 5-7 og 6-4 i anden runde af Roland Garros.

Det er næsten surrealistisk, at vi nu også har en dansker på kvindesiden, som i den grad viser, at hun berettiget har fået en plads på den helt store scene.

Det bedste af det hele er, at der ingen grund er til at tro, at det stopper her. Du får os til at drømme, Clara!

Claras niveau

For pokker, hvor ser det lovende ud!

Når Clara Tauson først tænder startknappen for sin forhånd, er der ikke mange på touren, der kan matche den.

På de bedste slag var der så meget tryk på, at man næsten sad og frygtede, at den lille Leylah Fernandez fløj med bolden ind i bagvæggen.

Det meste så forrygende ud, men stopboldene er der stadig ikke helt styr på. De var alt for lange og upræcise, og den hurtige canadier kunne afværge dem så let som ingenting. Heldigvis holdt hun sig fra at lave alt for mange af dem.

I sidste ende er der ingen tvivl om, at den 20-årige dansker var den bedste spiller af de to.

Men der manglede en smule stabilitet i hendes spil, og det kunne have kostet på en dårligere dag.

Claras humør

Ligesom i Tausons første kamp blev hun irriteret over, at linjedommeren kaldt fodfejl på hende i starten af kampen.

Men derfra formåede hun at holde hovedet koldt, og det forplantede sig i hendes spil.

Da hun mellem første og andet sæt fik behandling i ryggen, var det dog som om, at hun lod frustrationerne påvirke hende en smule.

Men det er ved gud også svært at fortænke hende i med den historik med rygskader, hun har i baggagen.

Heldigvis var det ikke nok til at slå Tauson-klippen ud af kurs, og hun fik smidt frustrationerne som kampen skred frem.

Dagens es

Danskeren har oplevet på egen krop, hvor kynisk tennisverdenen kan være.

Det kan godt være, du er god. Måske endda en af de bedste.

Men hvis du ikke spiller, får du ingen point. Og ingen penge.

Hvis ellers Clara Tauson kan holde sig fit, behøver hun dog ikke bekymre sig om den del.

For med den fart hun har på i øjeblikket, så kommer hun til at brage frem på verdensranglisten med lynets hast.

Hun har allerede sikret sig top 100, men der er ingen grund til at stoppe her. Hun skal sigte efter stjernerne.

Dagens out

Efter første sæt måtte Clara Tauson have behandling på sidelinjen.

Det så ud til at være ryggen, den var gal med - igen.

Danskeren fik spoleret det meste af sit 2022 netop på grund af en møgirriterende rygskade.

Foto: Geoffroy van der Hasselt/Ritzau Scanpix

Det er virkelig ikke godt nyt for hende, hvis ryggen nu skal til at volde hende problemer igen.

Man tør næsten ikke tænke tanken til ende. Det ville ikke være til at bære.