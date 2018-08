Dybt bekymret efter Caroline-mareridt: - Simpelthen så trist

Uden kamptræning vil Caroline Wozniacki gå svækket ind til US Open, hvor også hendes modstandere vil fornemme, at hun er skrøbelig, mener Michael Mortensen

- Det er hendes dårligste forberedelse til US Open nogen sinde, og hverken vi eller hun kan have ret store forventninger nu, siger Michael Mortensen om Caroline Wozniackis mildest talt svære situation.

- Det er virkelig bekymrende og simpelthen så trist, for hun stortrives jo normalt på de baner, siger tv-kommentatoren, der også har trænet danskeren.

Han udtaler sig med det forbehold, at ingen lige nu kender det reelle omfang af hendes skade og sygdom, men under alle omstændigheder får hun det svært uden reel kamptræning.

- Hun har altid spillet godt op til US Open, og sidste år spillede hun 13 kampe op til turneringen. I år har hun spillet halvanden.

- Jeg havde håbet, at hun efter sine forskellige skavanker havde kunnet tilmelde sig New Haven og få et par kampe der i stedet.

- Når du ikke spiller kampe, så bliver dit spil lidt fortænkt, fordi dit spændingsniveau bliver højere. Derfor bliver det lidt henholdende: ’Hvor skal jeg slå bolden hen?’

- Når du derimod er inde i en kamprytme, har du et spillemæssigt flow og tænker mere instinktivt. Og Caroline er jo en type, der har det bedst, når hun spille mange kampe, siger Michael Mortensen.

- Det hele er også meget psykologisk, både for hende selv men også for modstanderne, der nu ved, at hun er skrøbelig.

- Man kan håbe, at hun får en så nådig lodtrækning, at hun kan spille sig stille og roligt ind i turneringen og efterhånden føle, at hendes krop kan stå for presset.

- Men i dag er bredden på WTA-turen større end nogensinde. Serena Williams er på vej tilbage i topform, Victoria Azarenka og Maria Sharapova er der også på vej, og den nye generation kommer virkelig med selvtillid.

- Der er mange ubekendte både fysisk og mentalt, men hun må prøve at finde nogle positive ting i den svære situation, hun er i. For eksempel tænke tilbage på 2016, siger han med adresse til, at hun dengang ankom efter en skade til turneringen og var bagud 0-4 mod Kuznetsova, før hun pludselig fandt sit spil og gik helt til semifinalen.

- Heldigvis er hun rutineret og har et godt hold bag sig. Hendes forlovede, David Lee, kan blive vigtig for hende, for han har selv været ind i skadesforløb og forstår, hvordan hun har det. Han kan komme med gode input, tror jeg.

Se også: Lars Høgh ramt af kræft

Hårdt ramt før US Open: Wozniacki får særlig doping-dispensation

Har lille søn med: Topbokser i rockervideo