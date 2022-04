Dybt imponeret: - Et skelsættende resultat

Der var ikke mange, der havde spået, at danske Holger Rune i denne uge skulle spille sig i sin første ATP-finale i karrieren.

Men det er ikke desto mindre præcis det, der er sket, efter den 19-årige stjerne lørdag slog tyske Oscar Otte ved ATP 250-turneringen i München i to sæt.

Sejren markerer et stort øjeblik i den unge danskers karriere, men det her er kun begyndelsen. Det mener tennisekspert og kommentator Michael Mortensen.

- Sejren i dag var et statement fra hans side. Det er et skelsættende resultat. Han har bevist overfor sig selv og alle andre, at han har de spillemæssige kvaliteter, selvom han kun er 19 år, siger han til Ekstra Bladet.

Holger Rune besejrede lørdag tyske Oscar Otte med cifrene 6-4, 6-4. Foto: CHRISTOF STACHE/Ritzau Scanpix

- Det her er inspirerende for ham som spiller. Nu kommer han til fremtidige turneringer med selvtillid. Han lader sig inspirere af presset. Det er ikke hæmmende for ham. Han appellerer til tilskuerne. Han sagde selv, at han føler, han spiller på hjemmebane, og det er fordi han appellerer til tilskuerne med sit spil på banen.

En magtdemonstration

Opgøret begyndte ellers ikke strålende for Holger Rune, der hurtig kom bagud 4-1 i første sæt.

Men det slog ikke det danske tennis-es ud, og i stedet fik han vendt hele kampen på hovedet. Derfor endte det også med at blive en magtdemonstration fra Holger Runes side, mener Michael Mortensen.

- Han fortsatte de gode takter, som han har vist under hele turneringen. Han har ikke tabt et eneste sæt på sin vej til finalen. I dag var en magtdemonstration fra Holger Runes side. Han servede godt. Hans baghånd og forhånd viste sig fra de bedste sider. Han neutraliserede de tunge slag fra sin modstander.

Foto: CHRISTOF STACHE/Ritzau Scanpix

- Det var en helstøbt indsats, som han skal være meget stolt af. Igen sendte han et klart signal til sine kollegaer. At han slog Alexander Zverev var ikke held.

Tager kæmpe spring

Uanset hvad søndagens finale skulle ende med, kan Holger Rune, der aktuelt er nummer 70 i verden, også se frem til at tage lidt af et spring på verdensranglisten.

Med finalepladsen i München vil han nemlig som minimum rykke op som nummer 50 - og det er bestemt ikke uden betydning.

- Det betyder, at han kommer ind i alle de store turneringer. Hvor han før skulle igennem omfattende kvalifikationer, får han nu en nemmere vej ind, siger Michael Mortensen.

- Flere og flere spillere får også øjnene op for Holger Rune, og det han viser dem gør, at de får den dybeste respekt for Rune. Han er i rivende udvikling, og jeg glæder mig så meget til at følge Holger Rune fremadretet.

- Han kan godt tillade sig at sætte sig som mål at være blandt de 25 bedste i verden inden årets udgang. Der er ikke noget loft for Holger Rune. Det er også meget befriende, at han selv tør sige at han vil være den bedste i verden.

Men inden Holger Rune kommer så langt, kan han passende starte med at sikre sin første ATP-titel i karrieren. I søndagens finale venter hollandske Botic van de Zandschulp, der er nummer 40 i verden.

