Dybt påvirket: - Det rammer på ens eksistens

Paradokset er til at føle på.

På banen har Holger Rune mere medvind end nogensinde, og søndagens sejr i Challenger-turneringen i Biella var karrierens største.

Men udenfor kridstregerne pisker efterdønningerne fra semifinalen i selvsamme turnering imod ham som tunge hagl.

Her kom Holger Rune med flere homofobiske udbrud, der blev fanget på rullende kameraer.

Undskyldningen fra den danske tenniskomet kom hurtigt, og Rune understregede, at han intet har imod bøsser og lesbiske og på ingen måde ønskede at såre nogen med udbruddene.

Holger Rune har undskyldt for de homofobiske udbrud, han kom med lørdag, og som han understreger var rettet mod ham selv. Arkivfoto: Oscar Roberto Castro/Ritzau Scanpix

Men de har ramt hårdt, kommentarerne. Det fortæller sekretariatschef i LGBT+ Danmark, Susanne Branner Jespersen.

Hun har har ikke meget til overs for, at shitstormen over udbruddet bliver henkastet til en krænkelsesdebat.

- Børn vokser op i dag, hvor ordet bøsse er det mest brugte skældsord. Det rammer jo på ens eksistens det her, siger Jespersen til Ekstra Bladet.

- Det handler ikke om at blive krænket. Det handler om at gå igennem livet med blå mærker, fordi man hele tiden skal lægge krop til at være andres værste skældsord, siger hun.

Homofobi-skandaler i sportens verden 2011 Chigaco Bulls-spilleren Joakim Noah kaldte en fan bøsse under kampens hede. Det kostede ham en bøde på 50.000 amerikanske dollars. Kilde: Outsports 2013 Baseballspilleren Yunel Escobar malede sit ansigt med ordene 'Tu ere marcicon', hvilket kan oversættes til 'du er bøsse'. Det kostede cubaneren en bøde på 98.037 amerikanske dollars og tre kampes karantæne. Kilde: Huffpost 2013 Nascar køreren Nelson Piquet Jr. kaldte sin modstander Parker Kligerman bøsse i en Instagram-kommentar. Hændelsen sendte ham på ubestemt prøvetid i sensitivitetstræning, og det kostede en bøde på 10.000 amerikanske dollars. Kilde: Daily mail 2013 Tennisspilleren Michael Llorda kaldte en tilskuer til en kamp 'Putain chiniose', hvilket oversættes til kinesiske luder. Det kostede ham en bøde på 2500 amerikanske dollars. Kilde: New York Times 2019 Bulgariens fodboldlandshold måtte spille to kampe uden fans på tribunerne, efter at de bulgariske fans havde heilet, gjort racistiske tilråb og lavet abelyde. Desuden fik Bulgarien også en bøde på 75.000 euro. 2021 Den tjekkiske Silvia Prag-spille Ondrej Kudela fik 10 spilledages karantæne på grund af racistisk adfærd i Europa League-kampen mod Glasgow Rangers Vis mere Vis mindre

Homofobiens sidste bastion

Holger Runes homofobiske udbrud er ikke et særsyn i sport, mener Susanne Branner Jespersen. Det falder ofte og er - ifølge hendes opfattelse - en kommentar til en negativ handling i kampen.

- I herresport er bøsse et helt standard udtryk at bruge om nogen, man ikke synes præsterer ordentligt, og nogen´, som man er irriteret på. Så det er jo udtryk for en kultur, som sportsforbundene er nødt til at tage alvorligt. Det duer ikke, fortæller hun.

- Jeg plejer at sige, at herresport i Danmark er homofobiens sidste bastion, påpeger Jespersen.

Men hvordan kan det i så fald blive ved med at hænde? Sekretariatschefen i LGBT+ er ikke i tvivl om, at der mangler handlinger til at ændre adfærden.

- Det får lov til at leve uden konsekvenser. Så når et forbillede som Holger Rune gør det, så er det jo for det første super uheldigt i forhold til andre sportsfolk. Men det er jo også udtryk for, at det er helt normalt i herresporten at bruge sådan nogle udtryk, fortæller hun.