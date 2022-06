Dyster melding: - Det bliver svært

Ifølge tennisekspert Michael Tauson venter der to svære kampe for Holger Rune og Clara Tauson, når Wimbledon indledes mandag

Marcos Giron og Mai Hontama.

Det er navnene på de to spillere, som henholdsvis Holger Rune og Clara Tauson skal forsøge at overvinde i første runde af Wimbledon, der skydes i gang på mandag på de grønne, traditionsrige græsbaner.

Men hvem er de så?

Vi lægger ud med Giron. En 28-årig amerikaner rangeret som nummer 67 i verden.

Rune-lejren har allerede fortalt til Ekstra Bladet, at han er en dygtig græsspiller, men han har endnu til gode at nå længere end tredje runde i en af de i alt fire Grand Slam-turneringer.

I 2021 nåede han kvartfinalen i ATP 500-turneringen i Halle og har blandt andet i indeværende år slået Taylor Fritz, der i dag ligger nummer 14 i verden.

- Det er en svær lodtrækning. Det må jeg sige. Men jeg tror stadigvæk på, at Holger kan vende sit spil og præstere, selvom hans optakt ikke har været videre god. Giron er lynhurtig og en klassisk hard court-spiller, så den store udfordring bliver at nedbryde de kompetencer, og så skal Holger finde sit glimrende tyngdepunkt frem, siger tennisekspert Michael Tauson til Ekstra Bladet.

Foto: ROBERT DEUTSCH/Ritzau Scanpix

Lad os nu vende blikket mod kvindesiden.

Clara Tausons modstander - Mai Hontama - ligner på papiret en mere overkommelig opgave end Runes.

Den 22-årige japaner sikrede sig Wimbledon-adgang ved at slå Lulu Sun i kvalifikationen, og i modsætning til Tauson, der ligger nummer 54 på verdensranglisten, rangerer hun noget lavere på en 138.-plads. Det er dog på netop græs, hun har vist sig stærkest frem med fire sejre ud af fem mulige.

Når det så er sagt, har den 19-årige dansker haft et skidt 2022, der har været plaget af rygproblemer, og derfor er kampen hendes første i meget lang tid.

Få minutter efter fredagens lodtrækning meldte far og manager, Søren Tauson, hende klar til turneringen.

- Alle kampe for Clara er svære lige nu. Når man har været ude så længe, og man skal finde sin form igen, så er alle modstandere en stor opgave. Hun skal tage det som en udfordring og et skridt på vejen for at komme tilbage igen, siger Søren Tauson.

