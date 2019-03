Efter Claras superkamp: Nu er kun Caroline bedre

Med en meget flot sejr i Shenzhen i Kina fortsætter supertalentet Clara Tauson i Caroline Wozniackis meget store fodspor.

Med afsæt i en grand slam-titel for juniorer begyndte Wozniacki at angribe den voksne WTA-rangliste med stadigt større skalpe, og 16-årige Tauson gør nu det samme.

Helt aktuelt ved at vise samme fornemme fighter-egenskaber som forgængeren.

Clara Tauson måtte således bide tænderne sammen i flere omgange, da hun torsdag formiddag, dansk tid, besejrede den ni år ældre slovak Jana Cepelova, der har været i Top 50 og selv har taget flotte skalpe med Serena Williams’ som den største.

Det skete med cifrene 5-7, 7-6, 6-1 efter to en halv times spil.

- Det var rigtigt flot kæmpet mod en god modstander, siger hendes far og træner, Søren Tauson til Ekstra Bladet.

Tallene kunne have været meget anderledes, for Clara Tauson havde sætbold ved 5-4 i første sæt. Slovakken afværgede med en baghånd, der var millimeter fra at være ude, og det blev en midlertidig, mental mavepuster for Tauson.

'Det var meget lærerigt'

Hun tabte sættet, blev brudt rent fra starten af det næste og kom bagud 0-3. Senere servede slovakken for sejren, men Tauson brød. I tiebreak var danskeren igen nede med 0-3, før hun med tunge server og grundslag fik vendt slaget.

I tredje sæt sad hun helt på sin modstander.

- Det var meget lærerigt, og vi har fået meget inspiration til træningsbanen, lyder det fra Søren Tauson, som betegner parrets Kina-færd som ’en erfaringstur’.

- Og så må vi sige, at når Clara rammer zonen, kan meget lade sig gøre.

Med sejren og de 15 point er Clara Tauson strøget ind på WTA’s verdensrangliste på en foreløbig plads som nummer 680. Dermed er hun også Danmarks næstbedste - lige foran Karen Barritza som nummer 683.

Op mod endnu en stor mundfuld

Der kan hentes flere point fredag morgen/formiddag, hvis det lykkes at følge op mod en måske endnu stærkere modstander i 21-årig skikkelse af polske Magdalena Fręch.

Fręchs er lige nu verdens 176 og aldeles suveræn i sine første to kampe i Shenzhen.

ITF-turneringen i Shenzhen har en samlet præmiesum på knap 400.000 kroner, og Clara Tauson er med på et wildcard i kraft af sin topplacering på juniorranglisten.

Problemet er, at hun kun har to af slagsen til den størrelse turnering samt et til en turnering med 25.000 dollars i præmiesum.

Så skal hun holde raketfarten, skal hun smede, mens ketsjeren er varm.

Danmarks bedste tennisspiller, Caroline Wozniacki, er i øvrigt tilbage på træningsbanen hjemme på Fischer Island i Miami efter nederlaget ved Indian Wells, hvor hun gjorde comeback efter længere tids sygdom.

Hendes næste turnering er i netop Miami med start i næste uge.

