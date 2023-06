Efter DR-nyhed: Holger-lejren jubler

Der er glæde at spore i Holger Runes lejr.

Onsdag kunne DR endelig offentliggøre, at de har sikret sig rettighederne til årets Wimbledon, og dermed bliver den prestigefyldte græsturnering vist på dansk tv efter længere tids uvished.

- Det er vigtigt, vi viser store sportsbegivenheder med danske deltagere i dansk tv. Ikke alle har muligheden for at rejse ud og se tennis, og for Holger betyder den hjemlige support meget, og det kræver jo danskerne kan følge ham i tv. Så det er fedt, det er faldet på plads med DR, skriver Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, i en sms til Ekstra Bladet.

Dermed kommer Holger Runes også til at blive vist på nationalt tv, hvor han indtil videre oftest er blevet vist på enten TV 2's eller Discoverys kanaler.

For Holger Rune og dansk tennis generelt, er der godt nyt, at netop DR har sikret sig rettighederne til Wimbledon, mener Aneke Rune. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kan lokke nye til

At stort set alle danskere nu får mulighed for at se Danmarks store tennisstjerne gør det kun endnu federe, fortæller Aneke Rune.

Hun mener også, at det kan skabe endnu mere begejstring for tennis generelt.

- Jeg så en analyse for nyligt, der viste, at 75% af danskerne kender Holger allerede. Det er virkelig mange, og det er også det, Holger mærker. At der er massiv support hjemmefra. Og så er det naturligvis vigtigt, at danskerne kan følge med på tv og måske også få nogle nye tennisseere.

- Tennis er en genial sport, der kan spilles i alle aldre og på tværs af alle køn. Det kræver ikke et helt hold, men alle kan gå ned med en ven eller veninde og slå nogle bolde. Og kan Holger inspirere unge som gamle til at svinge ketcheren, så synes jeg, det er skønt.

Ud over Holger Rune får danskerne muligvis også fornøjelsen af at kunne se Clara Tauson i aktion i den ikoniske turnering. Det kræver dog, at hun spillere sig videre fra kvalifikationen, som tilfældet var under årets French Open.

Wimbledon sættes i gang 3. juli.