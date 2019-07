Efter drama om Hawkeye: Nu sætter Caroline ord på

LONDON (Ekstra Bladet): Undervejs følte hun, at tre elektroniske kendelser gik hende direkte imod på vigtige tidspunkter under kampen mod kinesiske Shuai Zhang, der efter dansk føring på 4-0 vandt kampen med 6-4, 6-2.

Caroline Wozniacki luftede sin frustrationer på banen, men da hun en lille time senere kom til pressemøde var det i en fattet udgave.

Hun har således stadig et godt øje til Hawkeye.

Og som hun med et lille smil konstaterede:

- Jeg havde nok ikke vundet kampen alligevel.

Danskeren blev dog bombarderet med spørgsmål om dramaet på Bane 2.

- Der var et par stykker, jeg så anderledes. Linjedommeren og stigedommeren så også de bolde anderledes, men du kan jo ikke lave om på Hawkeye-kendelser, konstaterede hun med et skuldertræk.

- Lige nu er det også lige meget. Normalt må du stole på Hawkeye. Teknologien er her for at hjælpe os. De kendelser kunne også være gået min vej, men hun slog åbenbart tættere på linjerne, end jeg gjorde i dag.

- Jeg har tillid nok til Hawkeye, selv om du godt ved, at der kan være en millimeter eller to fra eller til, sagde Caroline Wozniacki, der af dommeren blev forsikret om, at man ville tjekke op på systemet før næste kamp.

- Men jeg har jo ingen ’næste kamp’, som hun tørt konstaterede.

Selv om hun altså ikke følte, at hun kunne have vundet trods elektronisk medvind, havde episoderne selvfølgelig skabt indre uro.

- Du må jo bare kæmpe videre, men når du tror, du lige har vundet pointet, er det selvfølgelig frustrerende, sagde danskeren, som ikke havde nogen længere forklaring på, hvorfor kampen vendte så dramatisk ved hendes føring på 4-0.

- Hun spillede bedre, svarede hun kort.

Efter en fin start kom Wozniacki i stigende grad til at løbe efter de bolde, som den velspillende kineser spredte om sig på Bane 2. Foto: Glyn KIRK/ AFP/Ritzau Scanpix

Hun havde dog ikke været overrasket over 30-årige Zhangs niveau, selv om hun aldrig har vundet en singlekamp på Wimbledon før.

- Hun har spillet godt i denne uge. Hun bevæger sig godt og slår tæt på linjerne.

At hun skulle ud og spille på Bane 2 igen, havde ikke just været nogen opmuntrende nyhed.

- Bane 2 har ikke været min ven gennem årene, bemærkede Wozniacki om banen, hvor den forsvarende mester, Angelique Kerber, torsdag røg ud, mens også andre topspillere har luftet deres utilfredshed med banen.

- Græsset er anderledes og lidt langsommere, måske fordi banen ikke har ligget der så længe. Men den var ikke helt så langsom som forleden. De havde klippet græsset lidt. Den er dog stadig svær at slå igennem.

- Selvfølgelig ville jeg gerne være gået længere i turneringen, sagde Caroline Wozniacki, der nu ser frem mod den amerikanske hardcourt-sæson, hvor hun gennem årene har gjort det så godt.

- Jeg håber, at jeg får en god periode i USA, og at jeg har det lige så godt som nu.

- Og du har stadig det drive, at du vil ud og slå de bedste?

- Yes, forsikrede hun et afsluttende smil.

