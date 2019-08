Efter endnu et drama i nat: Caroline videre

NEW YORK (Ekstra Bladet): Caroline Wozniacki er videre til tredje runde ved US Open efter endnu en lang, intens, spændende og hårdt tilkæmpet tresætssejr, denne gang over amerikanske Danielle Collins.

Det skete efter en omskiftelig og spillemæssigt ujævn match, hvor de to skiftedes til at være ovenpå, før cifrene i dansk favør hed 4-6, 6-3, 6-4.

Caroline Wozniacki havde spillet 15 af sine foregående kampe ved US Open på mægtige Arthur Ashe Stadium, hvor hun var i sin første finale for ti år siden, mens amerikaneren var ny på den store scene, der denne aften udgjorde en lydkulisse, som var det metropolens største værtshus. Og måske var det i sidste ende det, der gjorde forskellen.

Den 25-årige amerikaner fik ikke sat nogen af de danske server i spil i det indledende parti og hun fik heller ikke point, da Wozniacki øgede til 2-1. Men da Collins havde udlignet, fik hun pludselig ram på de danske server, fik styr på sine susende grundslag og brød rent til 3-2.

Ved 4-3 var Collins ikke uheldig med en netruller, da hun holdt serv, før Wozniacki rent reducerede til 4-4.

Caroline Wozniacki. Foto: Don Emmert / AFP

Så skulle verdens nummer 35 ud for at serve sit første sæt hjem på den store hjemmebane, og det skulle blive et langt, dramatisk og fejlfyldt parti, hvor danskeren to gange havde held med at spørge Hawkeye, og hvor hun brændte en åben chance for at bryde ved at slå en let andenserv i bunden af nettet med den ellers så sikre baghånd.

På den anden side spillede nerverne med, og på de første tre sætbolde slog Collins ud ad banen med forhånden, før hun til sidst fik lukket med en tung en af slagsen.

Caroline Wozniacki, der næsten fremstod lidt for rolig i både med- og modgang, åbnede andet sæt med en kæmpefejl, da hun sendte en slagflugtning med forhånden i nettet, men hun kom efter det og hevet partiet hjem.

Danielle Collins forvaltede igen heldet med en netruller i sit følgende parti, og hun fik afværget en dansk breakbold med et hvinende es. Men den næste forsømte hun til gengæld at afvikle fornuftigt trods åbne muligheder, og så brød Wozniacki.

Danielle Collins. Foto: Don Emmert / AFP

Hun holdt også hovedet koldt, da en irriteret modstander begyndte at fyre løs, og så bragte hun sig rent på 3-0 og trak for alvor momentum til sig på et stadion, der nu var en summende bikube af tilskuere, der strøg op og ned ad tribunerne under spillet.

Amerikaneren kom ned med 15-40 men fik ramt linjer med både baghånd og serv, før danskeren løb en stopbold op og tilkæmpet sig endnu en breakbold, hvor Collins efter en længere duel sendte en baghånd i nettet.

Foran 4-0, 30-0 lignede det hele en formsag, men Wozniacki måtte med kølig koncentration afværge et par truende breakbolde, før hun også lukkede det parti.

Foran 5-1 kunne hun serve sættet hjem med nye bolde, men dem behandlede hun skidt og blev brudt i andet forsøg. Dermed var det ene af de to servegennembrud væk.

Kort efter stod hun dog med en sætbold men behandlede en amerikansk andenserv alt for venligt, og så blev der reduceret til 3-5.

Nu var der brug for fuld koncentration – og især da hun kom bagud 15-30 – og den fandt Caroline Wozniacki. Hun lukkede sættet via to tunge førsteserver og fejrede det med aftenens første ’come on’.

Begge spillere valgte et toiletbesøg, og danskeren var først tilbage på banen. Det var også hende, der ved stillingen 1-1 fik den første breakbold, men endnu engang leverede hun en svage returnering af modstanderens andenserv og blev siden lidt for passiv i duellen, og så blev den åbning lukket i.

Foto: Mike Stobe/Getty Images/AFP

De to fulgtes til 3-3, hvor Collins fik problemer med sin serv og bagud 0-40. Hun fik elimineret den første breakbold via en skarp stopbold, men så hældte hun en baghånd i nettet og blev brudt.

Wozniacki kom bagud 15-30 men fik samlet sig og lukkede til 5-3 på en god serv, før hun pludselig – efter to timers spil - stod med en matchbold i næste parti. Den forsvandt ud i aftenhimmelen via et amerikansk es og et kæmpe brøl fra tribunerne.

Kort efter fik hun en til. Desværre serverede hun en blød bold til Collins’ forhånd, og så var også den væk.

Så var det op til den rutinerede dansker at gå ud og serve sejren hjem selv.

Hun indledte partiet med to gode førsteserver, der gav direkte bonus, og så smed Collins en andenservsretur ud ad banen. Tre nye matchbolde.

Wozniacki tog den første med sit signaturslag. En baghåndsvinder ned langs linjen.

I tredje runde lørdag venter en af turneringens favoritter, den særdeles formstærke canadier, Bianca Andreescu, der ubesværet besejrede belgiske Kirsten Flipkens.

Vinderen af det opgør skal IKKE møde fjerdeseedede Simon Halep i fjerde runde. Rumæneren blev nemlig sensationelt slået med mindst mulig margin af den amerikanske kvalifikationsspiller, Taylor Townsend, der såmænd kom til nettet over hundrede gange undervejs.

En bevæget Taylor Townsend har netop skabt sensationen. Foto: Kena Betancur / AFP/Ritzau Scanpix

I tredje runde lørdag venter en af turneringens favoritter, den særdeles formstærke canadier, Bianca Andreescu, der ubesværet besejrede belgiske Kirsten Flipkens.

Vinderen af det opgør skal IKKE møde fjerdeseedede Simon Halep i fjerde runde. Rumæneren blev nemlig sensationelt slået med mindst mulig margin af den amerikanske kvalifikationsspiller, Taylor Townsend, der såmænd kom til nettet over hundrede gange undervejs.

Caroline Wozniacki i US Open 2018, rangeret 2: 2. runde (Lesia Tsurenko, Ukraine) 2017, rangeret 5: 2. runde (Ekaterina Makarova, Rusland) 2016, rangeret 74: Semifinale (Angelique Kerber, Tyskland) 2015, rangeret 4: 2. Runde (Petra Cetkovska, Tjekkiet) 2014, rangeret 10: Finale (Serena Williams, USA) 2013, rangeret 6: 3. Runde (Camila Giorgi, Italien) 2012, rangeret 8: 1. Runde (Irina-Camelia Begu, Rumænien) 2011, rangeret 1: Semifinale (Serena Williams, USA) 2010, rangeret 1: Semifinale (Vera Zvonareva, Rusland) 2009, rangeret 9: Finale (Kim Clijsters, Belgien) 2008, rangeret 21: 4. runde, Jelena Jankovic (Serbien)

Se også: Gik over grænsen: Det handler om dommer-empati

Se også: Caroline overrasker: Min sygdom motiverer mig