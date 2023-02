Efter exit: - Helbredet kommer først

Danmarks bedste tennisspiller måtte torsdag aften trække sig fra mødet med Gijs Brouwer i ATP 500-turneringen ABN Amro Open i hollandske Rotterdam.

Smerter i håndleddet blev for stor en hæmsko for Holger Rune, der på Instagram forklarer, at han har haft problemer siden Australian Open i januar.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

- Jeg ville virkelig gerne have fortsat i dag, men helbredet kommer først, indleder han.

- Mit håndled har ikke haft det godt siden Australien, og jeg fortsatte med at presse det. Jeg håber snart at være tilbage på banen igen, skriver han og ønsker samtidig Gijs Brouwer en god turnering på hjemmebanen i Holland.

Han lufter ligeledes sin bekymring i et interview med TV 2 Sport.

Annonce:

- Jeg må se på det. Jeg må få det tjekket igen, for det skal selvfølgelig ikke blive ved med at gøre ondt, når man er i min alder, siger Holger Rune til TV 2 SPORT.

Danskeren fik behandling for sin skade undervejs i kampen, men trak sig et parti senere ved stillingen 4-6, 0-4 mod verdens nummer 160, som han under normale omstændigheder formentlig ville have sendt ud til højre.

19-årige Holger Rune nåede fjerde runde i Australian Open, inden han tabte til russiske Andrey Rublev. Siden da har han også spillet ATP 250-turneringen Open Sud de France i Montpellier, hvor han i lørdags blev stoppet af Maxime Cressys serv i semifinalen.

Holger Rune var fjerdeseedet i Rotterdam.

Ifølge hans kalender skal han spille ATP 250-turneringen i Marseille i næste uge, mens han skal en tur til Acapulco ugen efter. Det er dog uvist, om han stiller til start nogen af stederne efter gårsdagens exit.

'Verdens bedste søster': Hun fik Holger i gang

Afslører Holgers hemmelighed: - Aldrig set noget lignende

Stjernetræner: - Derfor valgte jeg Holger