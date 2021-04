Efter forskrækkelse: Herlig Clara-melding

En knæskade er ikke noget at spøge med i topsport, og mange i det danske tennismiljø har frygtet for Clara Tauson, efter at hun for to uger siden måtte trække sig fra kvartfinalen i Charleston med stærke smerter.

Det skete kort inde i andet sæt i kampen mod Maria Camila Osorio Serrano.

Skader kommer altid ubelejligt, men når man ligger lige på kanten af Top 100 og skal etablere sig i denne, så er den bestemt ikke velkommen.

Nu lysner det imidlertid for den 18-årige dansker, oplyser hendes far, Søren Tauson.

- Ja, hun har det godt og har haft er par gode dage på træningsbanen, siger han om datterens udfoldelser på Justine Henin Academy i Belgien..

- Fortsætter det på den måde, spiller hun i næsten uge.

Bliver Clara Tauson helt kampklar, bliver næste opgave WTA-turneringen i franske Saint-Malo med 125.000 dollars i præmiesum.

Kvalifikationen til denne starter på lørdag, men der ser ud til at være gode chancer for, at hun som verdens nummer 94 kan være direkte i hovedturneringen med bare et par enkelte afbud i mellemtiden.

Clara Tauson er med sin nuværende rangering sikker på deltagelse i hovedrunden med 128 spillere ved Grand Slam-turneringen French Open, der starter om en måned.

En flot placering, som hun har opnået uden at blive tildelt wildcards til de store turneringer.