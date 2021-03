Efter Holger-tæv: Har mistet glæden

Franske Benoit Paire, der forleden tabte til Holger Rune, forsøger fortvivlet at genfinde sin glæde ved at spille tennis

Franske Benoit Paire var stor nok til at lykønske sin unge besejrer, danske Holger Rune, da han forleden havde tabt til ham ved Chile Open.

’For det første tillykke til Holger, som jeg sætter stor pris på. Jeg ønsker ham held og lykke i hans karriere’, lød det på Instagram fra verdens nummer 31, som også tabte til Rune i en opvisningskamp i Hørsholm for nylig.

Men så åbner Paire op for den tristhed, der – igen – præger hans psykisk sårbare sind, som det også har gjort det tidligere i karrieren.

’For det andet en stor tak til mine pårørende, der sendte mig støttebeskeder, der virkelig gør mig godt’, fortsætter han.

Og så når han til det tredje punkt i sit opslag, hvor han langer ud efter den corona-betingede tilværelse på den verdensomspændende ATP-tur.

’Det er blevet trist, kedeligt og latterligt. Jeg ved, du vil sige, at jeg ikke er klar over, hvor heldig jeg er bla-bla-bla, men at spille på tomme stadioner uden nogen atmosfære. Det er ikke derfor, jeg spiller tennis’ sukker den 31-årige franskmand, der også var ude med riven overfor arrangørerne af Australian Open for nylig for spillernes karantæne-forhold.

’Hvis du skal bo på et hotel uden at måtte forlade det, fordi du så risikerer en bøde, hvor er så fornøjelsen ved at rejse? Tennis har mistet sin smag’.

Benoit Paire har gennem karrieren også haft problemer sit voldsomme temperament. Foto: AP/Kamran Jebreili/Ritzau Scanpix

Benoit Paire skriver videre, at han har brug for tid til at tilpasse sig ’dette pseudo ATP-kredsløb’, men at han vil ’forsøge at genopdage fornøjelsen ved at spille tennis’.

’Jeg taler ikke om resultater. Jeg skal spille Acapulco og Miami nu, og mit mål er bare at have et smil med på banen og nyde at slå til en bold. Om jeg vinder eller taber, er jeg ligeglad med’, skriver han.

Benoit Paire har tidligere talt åbent om, at han har fået hjælp til sine mentale problemer, der desværre har været en uvelkommen følgesvend på den tennistur, han hader så meget i øjeblikket.

