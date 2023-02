Efter intens kamp: Holger gør det

Det var Holger Rune, verdens nummer ni, mod indiske Sumit Nagal, der ligger hele 497 placeringer længere nede på selvsamme verdensrangliste.

Den ubestridte danske storfavorit mod den upåagtede indiske underdog. I et afgørende fjerde opgør i Davis Cup-kampen mellem Danmark og Indien.

Tilskuerne i Hillerød-arenaen havde måske regnet med, at Runes tredje kamp på bare to dage ville ende som endnu en overbevisende walkover, men første sæt mod Nagal viste sig derimod at blive langt mere anstrengende og mentalt udfordrende, end de fleste tenniskyndige nok havde forestillet sig.

Det danske tennislandshold havde lørdag eftermiddag sat næsen op efter den samlede sejr i Davis Cup-kampen på hjemmebane mod Indien. Med Runes sejr over Nagal blev det til en samlet sejr på 3-1 over Indien, og nu rykker det danske tennislandshold op i World Group 1 i Davis Cup. Foto: Jonas Olufson

Afværger sætbolde

De to duellanter fulgtes stort set ad hele vejen i et intenst første sæt, indtil Nagal på et potentielt afgørende tidspunkt brød Runes serv til stillingen 4-5.

En bunke uprovokerede fejl fra Runes side var reelt årsagen til, at danskerens indiske modstander stadig var i spil til at nappe sættet, men da det så sortest ud genfandt den danske tenniskomet både energien og overskuddet.

Først fik Rune afværget to alarmerende sætbolde og dernæst selv tilkæmpet sig første sæt med 7-5 til publikums store begejstring.

Lørdagens indledende double var en nøglekamp, eftersom stillingen efter fredagens to singler var 1-1. Med med en fornem præstation af Holger Rune og Johannes Ingildsen lykkedes det den danske duo at besejre Yuki Bhambri og Rohan Bopanna i to sæt, 6-2 og 6-4. Foto: Ritzau Scanpix/KELD NAVNTOFT

Med hiv og sving

Der blev fra holdkaptajn Frederik Løchtes side trukket store veksler på den bare 19-årige Rune lørdag eftermiddag.

Spørgsmålet var så, om den unge dansker havde det fornødne mentale overskud til at sætte sig op til endnu en single-dyst efter lørdagens første double-duel med makkeren Johannes Ingildsen.

Men med hiv og (et par fremragende) sving blev det trods alt til en overbevisende dansk sejr på 7-5, 6-3 over Nagal, hvor Rune til sidst satte en tyk streg under sit imponerende niveau.

Med den samlede sejr på 3-1 over Indien rykker det danske tennislandshold op i World Group 1, som er det næsthøjeste niveau i Davis Cup-sammenhæng.