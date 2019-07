Efter katastrofestart: Kronprins og rygskade hjalp Caroline videre

LONDON (Ekstra Bladet): Det startede med store fejl, frustrationer og føring på 0-4 til modstanderen, før Caroline Wozniacki langsomt fik tæmmet spanske Sara Sorribes Tormo og slået sig videre til anden runde i Wimbledon.

Sådan da.

For hendes 22-årige modstander opgav ved stillingen 4-5, 0-40 og tre sætbolde til danskeren.

Wozniacki vandt lodtrækningen og valgte at serve. Det gjorde hun længe. I et parti, der varede hele 11 minutter mod en modstander, der havde taget sit grusspil med ind på den tørre græsbane.

Ledsaget af hæse støn ved hvert slag a la italienske Francesca Schiavone spillede hun topspin med forhånden og slicede med baghånden. Med så stor tålmodighed, at favoritten tydeligvis blev irriteret.

Hun gav først breakbold væk med en dobbeltfejl, den næste med et rammeslag og den tredje med en forhånd i nettet. Samme fejl lavede hun til spansk break.

Sorribes holdt serv, og hun fik også brudt igen til 3-0 mod en Caroline Wozniacki, der havde svært ved at finde balancen mellem at være tålmodig og sætte tryk på sin modstander. Det udløste den ene irritationsfejl efter den anden mod spanieren, der nu også begyndte at liste sig frem til nettet.

I næste parti forsøgte danskeren at træde lidt længere ind i banen, men Sorribes demonstrerede også taktisk snilde og variation i serven, og til sidst slog Wozniacki sin forhånd ud til 0-4.

På det tidspunkt kunne hun tydeligvis godt have brugt et par gode råd fra sin far, men trænerbesøg er ikke tilladt i grand slams.

Hun fik dog samlet sig nok til at reducere – til stor applaus fra publikum på Bane 2.

Der var lidt mere mental og spillemæssig balance i det, Wozniacki foretog sig nu, og hun fik reduceret med et break, før hun dobbeltfejlede på en gamebold og kort efter måtte afværge hele tre breakbolde – den sidste efter en smuk netduel, før hun smashede partiet hjem til 3-4.

Caroline Wozniacki fik en katastrofestart, men kom stærkt igen. Foto: Ritzau Scanpix

Så ankom Kronprins Frederik med royal opbakning og PET-sikkerhed, og Caroline kvitterede med det smukkeste lob ned på selve baglinjen til 30-15 i spansk serv.

Kort efter var Sorribes så venlig at dobbeltfejle sig til dansk break og udligning.

Wozniacki havde mere end nulstillet kampen og servede sig med to afsluttende esser på 5-4.

Ved det efterfølgende sidebytte forlod spanieren banen i følgeskab med en fysioterapeut.

Kampuret rundede en time, da hun vendte tilbage, tabte tre bolde og gav op.

I anden runde onsdag møder hun russiske Veronika Kudermetova, og så er der virkelig lagt op til revanche. Det var nemlig hende, der var så fræk at sende Caroline Wozniacki ud i første runde af French Open efter et indledende sæt på 6-0 i dansk favør.

Russeren slog ubesværet belgiske Ysaline Bonaventure i to sæt.

I samme fjerdedel af lodtrækningen blev der – muligvis - fjernet en stor sten på Wozniackis vej, da Yulia Putintseva fra Kasakhstan sendte andenseedede Naomi Osaka fra Japan ud i to sæt.

Hun kan altså nu i stedet blive modstanderen i fjerde runde.

