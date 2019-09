Efter klø i Kina: Nu har hun kniven for struben

Da Caroline Wozniacki mandag morgen tabte sin kamp i første runde i Wuhan til Su-Wei Hsieh fra Taiwan med 7-6, 1-6, 2-6, placerede hun også kniven for struben af sig selv.

I alt fald hvis man kaster et blik på den verdensrangliste, hvor hun aktuelt er nummer 18.

For ikke nok med, at hun mister godt 100 point fra sin tredje runde sidste år, så står hun også foran et bjerg af point, der nu skal forsvares.

De 500 af dem stammer fra sæsonfinalen sidste år, men der kommer hun selvsagt ikke til at deltage i år.

Og så er der altså lige de 1.000 af slagsen, som Caroline Wozniacki hentede fra sin eneste turneringssejr sidste år, nemlig i den store Premier-turnering i Beijing.

Et manglende titelforsvar i China Open kan altså koste yderligere rigtigt mange af de små 2.500 point, som danskeren har stående på kontoen lige nu. Og ryger hun tidligt ud, kan det – afhængigt af andres resultater - betyde en rutsjetur helt ud af Top 50.

Rangerer hun lavere end plads nummer 32, koster det på seedningen i grand slams og andre store turneringer og betyder, at hun tidligt kan møde topmodstandere. Hvis hun vel at mærke vælger at fortsætte karrieren i 2020.

Uortodokse Hsieh Su-Wei, som spiller med dobbeltgreb i begge sider, fik også godt greb om Wozniacki. Foto: HECTOR RETAMAL/AFP/Ritzau Scanpix

Kampen i Wuhan pegede ellers lyst mod fremtiden i de første seks partier, hvor Wozniacki vandt de fem. Hun havde to sætbolde i egen serv ved 5-1, men måtte alligevel ud i en tiebreak, som hun dog sikkert vandt.

Derefter gik det til gengæld galt, da hun ved 1-1 i andet sæt forsømte at udnytte to breakbolde og siden kun vandt to af de følgende 12 partier mod den uortodokse modstander.

Hsieh spiller med dobbelt greb i begge sider og finder linjerne knivskarpt, når hun er i zonen. Hun lægger følte og maskerede stopbolde og har det seneste halvandet år slået favoritter som Muguruza,. Halep, Kerber, Pliskova og Osaka omkuld.

Efter fire nederlag, slog hun også tidligere i år Wozniacki i tre sæt i Miami.

Alligevel var det meget lidt opmuntrende at se Caroline Wozniacki fortsætte sin turbulente sæson med de to sidste sæt, hvor hun til tider virkede opgivende, oversatsede i frustration og tilsyneladende småskændtes med sin far og træner, når han var på besøg på banen.

Hun lavede hele 28 uprovokerede fejl undervejs, og ikke ret meget fra kampen peger mod en stor præstation i Beijing.

Det kan altså vise sig at blive dyrt, også selv om Caroline Wozniacki tilbage i 2016 kæmpede sig tilbage fra en placering som nummer 74.

