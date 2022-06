Efter nedtur: Derfor har Holger problemer

Det var på ingen måde en optimal generalprøve til Wimbledon for Holger Rune, da han i engelske Eastbourne i en opvarmningsturnering tabte på græsunderlaget tirsdag eftermiddag.

Danskerens overmand blev verdensranglistens nummer 147, Ryan Peniston, som vandt i tre sæt.

Den tidligere tennisspiller og nuværende kommentator Michael Mortensen ser da også muligheder for forbedring hos den unge dansker.

- Det handler om at blive fortrolig med, hvordan man bevæger sig på græsset, fordi man kun har et splitsekund til at træffe et vælg. Græs er markant hurtigere, og det er samtidigt langt hårdere at bevæge sig på græsunderlaget. Tyngdepunktet er lavere, og boldenes opspring bliver mere uforudsigelig efterhånden som underlaget slides, siger Michael Mortensen til Ekstra Bladet.

Han så dog gode takter fra den 19-årige dansker og tror på, at græsset kan blive et godt underlag for danskeren.

- Momentvis så jeg nogle rigtige gode ting, som er opmuntrende med henblik på Wimbledon. I første sæt bevægede han sig godt, dominerede og var meget beslutsom.

- Jeg håber inderligt, at han bliver derovre og får nogle flere timer på underlaget, for så skal han nok blive en rigtig god græsspiller, siger Michael Mortensen.

Holger Rune i aktion på det hurtige græsunderlag. Foto: ANDREW BOYERS / Ritzau Scanpix

Positiv Holger-lejr

På trods af nederlaget forbliver Holger Runes lejr positiv.

- Han havde godt fat i at spille græstennis i første og andet sæt indtil tiebreaken, hvorefter han spillede grustennis resten af kampen, fortæller mor Aneke Rune til Ekstra Bladet.

- Fokus er nu på at holde fast i de gode takter fra første sæt og føre det videre til Wimbledon.

- Det kræver noget at spille på græs, og vi havde håbet på at få nogle flere kampe inden Wimbledon, men vi fik set nogle takter fra Holger,som var bedre end i sidste uge, hvor han kun glimtvis spillede græstennis, siger Aneke Rune.

Fattet Rune

Det var da også en fattet Holger Rune, der gav en kort opdatering efter nederlaget.

'Mangler tydeligvis stadig mere erfaring på græs. Held og lykke i resten af turneringen, Ryan Peniston,' skrev Rune.

Holger Rune er seedet som nummer 25, når Wimbledon går i gang 27. juni.