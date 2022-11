Efter Rune-triumf: - Det er sgu sindssygt

En finale-sejr over en af tennis-historiens største stjerner er ikke hverdagskost.

Men lige netop det formåede Holger Rune altså at levere, da han søndag eftermiddag slog den serbiske superstjerne Novak Djokovic i ATP 1000-finalen i Paris.

Sejren har - ikke overraskende - kastet et hav af roser mod den unge dansker af sig, og både tennis-ekspert Michael Mortensen og tidligere tennisspiller Frederik Fetterlein er svært imponeret over den 19-årige dansker.

Der var naturligvis tid til en krammer til mor Aneke efter den flotte sejr. Foto: Julien de Rosa/Ritzau Scanpix

- Det er sgu sindssygt, hvad han har præsteret den gut. Det er fuldstændig mageløst, siger tennis-ekspert Michael Mortensen til Ekstra Bladet ovenpå Runes sejr.

Gennem turneringen mødte Holger Rune flere store verdensstjerner, som alle måtte se sig slået af den fremstormende dansker. Noget som Michael Mortensen er overrasket over.

- Jeg var i tvivl om, han overhovedet var fysisk og mentalt klar til Paris, men så går han ind i første runde og slår 'Stan The Man' (Stan Wawrinka red.), efter at have været nede med matchbold, og så bliver han altså bare bedre og bedre og bedre.

- Det får en til at tænke, hvad er den knægt dog lavet af, siger eksperten.

Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

- Han har bidt sig fast

Den tidligere tennisspiller Frederik Fetterlein er ligesom Michael Mortensen dybt begejstret for Holger Runes seneste præstationer og mener nu for alvor, at danskeren har bidt sig fast i tennis-toppen.

- Jeg tror helt klart, han har bidt sig fast. Allerede da han vandt i Stockholm, tænkte jeg, at han kommer til at ligge i top 20 de næste mange år, siger Fetterlein.

Frederik Fetterlein havde ligesom Holger Rune et stort potentiale, men fik det aldrig rigtig indfriet. Foto: Anthon Unger

Den næste store opgave, der venter for Holger Rune er når Australian Open løber af stablen til januar, og hvis man skal tro Fetterlein, kommer Holger Rune til at vinde en turnering af den størrelse inden for en overskuelig fremtid.

- Jeg tror helt klart, at han kommer til at vinde en Grand Slam inden for de næste fem år.

- Det eneste, der kan stoppe ham i mine øjne, er en eller anden lorte skade, ligesom vi har set med Clara Tauson, siger Fetterlein, som også giver en stor ros til hele Holger Runes bagland, der ifølge ham har stor betydning for den unge dansker.

Holger Rune slog Djokovic i tre sæt, 3-6, 6-3, 7-5, efter en dramatisk kamp, hvor der blev spillet tennis på et voldsomt højt niveau.

