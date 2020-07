Efter seks måneder: Nu viser hun sig frem

Efter en længere pause fra tennisbanen er danske Caroline Wozniacki tilbage på gruset. Denne gang som pensioneret tennisspiller.

Det fortæller den danske Australia Open-vinder glædeligt på sin Instagram-profil, hvor humøret ser ud til at være i top.

'Første gang tilbage på tennisbanen, siden jeg indstillede karrieren. Ikke dårligt efter at have været væk fra banen i seks måneder,' skriver hun.

Den 30-årige dansker med polske rødder indstillede sin professionelle karriere i januar i år, hvor hun grædende forlod banen efter sit exit ved Australian Open, som hun i samme turnering nåede til tops i tilbage i 2018.

En tårevældet Caroline Wozniacki i sekunderne efter, at hun måtte indse, at karrieren var forbi. Foto: Roger Parker/ International Sports Fotos Ltd

Grand Slam-titlen står da også tilbage som en enestående bedrift, og hun blev den første dansker i single til at vinde en af de store Grand Slams.

Udover sin Australian Open-titel nåede Wozniacki i løbet af sin karriere at være i finalen i US Open to gange, mens hun også to gange spillede sig i kvartfinalerne i French Open.

Hun havde ellers planlagt at skulle spille en stor afskedskamp i april i år på dansk grund mod sin gode veninde og mangeårige rival Serena Williams. Showkampen blev dog udskudt til efteråret som en konsekvens af coronavirus.

I stedet tog Caroline Wozniacki sig altså en længere pause fra tennisbanen, men nu er hun tilbage, og mon ikke hun har tænkt sig at træne op til kampen, så hun kan give sine mange fans en sidste oplevelse.

Caroline Wozniacki startede som professionel i 2005, og senere nåede hun også at stryge helt til tops på verdensranglisten, hvor hun i en længere periode lå nummer et.

