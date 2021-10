Efter sensationer: Der røg min flybillet

Verdens nummer 100, Aliaksandra Sasnovich, ville spare lidt penge ved at booke fly i god tid efter skræk-lodtrækning - men så begyndte hun at slå favoritterne

Aliaksandra Sasnovich tøvede ikke længe, da hun så sin lodtrækning til Indian Wells. Foran hende tårnede tre grand slam-vindere potentielt sig op på stribe, så verdens nummer 100 mente nok, at hun kunne spare lidt penge ved at booke hjemturen fra den californiske ørken i god tid.

’Problemet’ er bare, at belarussen efter sin førsterundesejr over Maria Camila.

Osorio Serrano fra Colombia har slået to af dem, og dermed har hun nu misset sit bookede fly.

Først gik det ud over britiske Emma Raducanu, teenageren der forleden sensationelt vandt US Open, og i anden runde dagen derpå gik det ud over den rumænske stjerne Simona Halep.

- Det var virkelig sjovt. Da jeg så lodtrækningen, kunne jeg se tre grand slam-vindere og mig, Aliaksandra Sasnovich. Det var sjovt, lød det småsarkastiske i det interview, hun gav på banen lige efter sejren over Halep.

US Open-vinderen Emma Raducanu, der var oversidder i første runde, måtte bøje sig i den næste mod Aliaksandra Sasnovich. Foto: Tim Nwachukwu/Ritzau Scanpix

Et interview, der i flere omgange fik også publikum til at overgive sig.

- Jeg spillede i dag mod en stor mester som Simona Halep og var virkelig nervøs til sidst, fordi jeg så gerne ville vinde, lød det fra sejrskvinden.

- Jeg havde allerede bestilt mine billetter hjem, for man ved jo aldrig. Det var måske 70-30 i hendes favør. Men jeg gik stadig på banen og nød det. Og så vandt jeg. Wauw.

I næste runde møder hun endnu en slam-vinder, nemlig landskvinden Victoria Azarenka, der efter et flot comeback nu er oppe som nummer 32 i verden.

Måske er hun blevet lidt overtroisk, for Aliaksandra Sasnovich agter ikke at lære af sin mislykkede booking-affære.

- Tidligere købte jeg ikke billetter hjem før en kamp i tredje runde. Det gør jeg nu, og næste gang vil jeg gøre det samme, påstod en grinende Sasnovich, der møder Azarenka tirsdag.