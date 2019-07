Efter skuffelse: Holger bryder sammen på tv

Tårerne overmandede Holger Rune, da han skulle fortælle om sine frustrationer på banen - til gengæld kan han glæde sig over at toppe den næste verdensrangliste

Holger Rune var meget påvirket af sit nederlag til britiske Anton Matusevich i tredje runde af Wimbledon, og da han nogle timer senere stillede op til interview med TV2’s Camilla Nørgaard, brød han sammen for åben skærm.

Midt i et svar overmandede tårerne den 16-årige dansker, som fik et par trøstende skulderklap fra tv-værten, som derefter afbrød interviewet og takkede ham for fremmødet.

Inden da havde han nået at forholde sig til den store skuffelse, det var, at han som topseedet havde tabt 4-6, 5-7 til en modstander, han så sent som i sidste uge havde slået i to sæt.

Det skete efter en kamp, hvor han præsterede et godt stykke under topniveau, og hvor den to år ældre englænder havde haft helt med den øvelse at 'komme op i hovedet' på sin modstander, som han på forhånd havde forudset som en nøgle til sejr.

- Det er utrolig svært at stå til en grand slam og spille så sindssygt meget under niveau, sagde Holger Rune, før tårerne overmandede det unge stortalent. Foto: Roger Parker

Det gjorde englænderen blandt andet ved at puste sig hørligt op undervejs, og det høstede ikke ligefrem roser fra Holger Rune.

- Han er en meget speciel type og lidt ucharmerende, hvis du spørger mig. Men han spillede en god kamp.

- Det gik ikke denne gang, og det er pisseærgerligt, sagde han til TV2, som derefter spurgte ham til hans egne, højlydte frustrationer på Bane 14.

- Det er utrolig svært at stå til en grand slam og spille så sindssygt meget under niveau, startede han sit svar, før han tydeligvis havde svært ved at holde tårerne tilbage og måtte opgive at fortsætte.

Inden da havde han dog også nået at glæde sig over, at hans seneste resultater nu udløser en førsteplads på den verdensrangliste, der opdateres på mandag.

- Det er selvfølgelig et af mine mål, og det er jeg glad for, sagde Holger Rune, der kan tage grand slam-revanche ved US Open i starten af september.

