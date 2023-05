Efter stor mystik: Nu forklarer hun

Tennisstjernen Emma Raducanu var bestemt ikke i godt humør, da hun mødte pressen i sidste uge forud for Madrid Open.

På et pressemøde var Emma Raducanu så fåmælt, at hun nåede at svare på 16 spørgsmål på blot tre minutter, inden ATP blev nødt til at stoppe den akavede situation.

Dagen efter trak hun sig pludseligt fra turneringen.

Nu fortæller den 20-årige brite, at hun gennem det sidste lange stykke tid har døjet med en tilbagevendende skade i begge hænder.

- Man kan roligt sige, at de sidste 10 måneder har været svære, skriver hun i et opslag på Instagram.

- Jeg har gjort mit bedste for at håndtere smerten og spille gennem den det meste af året og i slutningen af sidste år ved at reducere træningsmængden heftigt, hvor jeg har glippet ugers træning, lige såvel som jeg har stoppede sidste sæson før tid for at prøve at hele det. Uheldigvis er det ikke nok, skriver Raducanu.

Nu har hun taget konsekvensen af sine fysiske problemer.

- Jeg skal have en mindre behandling af begge hænder for at løse problemerne. Jeg er skuffet over at fortælle, at jeg vil være ude i de næste par måneder, og mens jeg er det, skal jeg have en anden mindre behandling af min ankel.

Det betyder blandt andet at stjernen går glip af French Open i maj og juni og Wimbledon i juli.

- Det smerter mig, at jeg glipper sommerens begivenheder, og jeg prøvede at underspille problemerne, så jeg takker alle mine fans, der fortsatte med at støtte mig, da de ikke kendte sandheden.

- Jeg glæder mig til at se jer alle derude, slutter hun opslaget.