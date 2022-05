Efter stor triumf: - Han er fræk som en slagterhund

6-3, 6-1 og 7-6.

Blot tre sæt skulle Holger Rune bruge på at ordne verdens nummer 15 Denis Shapovalov i første runde af Grand Slam-turneringen French Open

Den danske tennis-komet har haft et formidabelt forår, hvor han allerede har vundet ATP-turneringen i München og nu går efter at levere på top-niveau på gruset i Paris.

Holger Rune har gang i et fremragende forår, hvor den unge dansker bliver ved med at imponere. Foto: Christophe Petit Tesson/Ritzau Scanpix

Tennisekspert- og kommentator Michael Mortensen havde efter Runes sejr mange rosende ord om den 19-årige dansker.

- Det er kæmpestort. Det er 15 år siden, vi havde en dansker med ved anden runde i Roland Garros, og så besejrer han endda nummer 15 i verden, siger tenniseksperten til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Måden han gebærdedes sig på, den der fokusering, hvordan han var i stand til at komme tilbage. Han var nede med en sætbold, og så spiller han den der frække stopbold, altså han er fræk som en slagterhund.

"Det er en kæmpe præstation" - Mortensen storroser Holger Rune efter Shapovalov-skalp

Præstationen mod Shapovalov viste endnu engang, at Holger Runes talent er indiskutabelt, og Michael Mortensens forventninger er helt i top.

- I Danmark, der har vi en tennispiller, der er af en helt speciel støbning. Han er en spiller, der har de kvaliteter, der måske på sigt kan sikre en top 10-placering på verdensranglisten, men også til at vinde en Grand Slam-turnering.

Forventningerne er skyhøje til Danmarks nye tennis-stjerne. Foto: Christophe Petit Tesson/Ritzau Scanpix

Holger Rune skal i næste runde møde schweizeren Henri Laaksonen, der ligger nummer 96 på verdensranglisten. Dermed tilfalder favoritværdigheden også til den unge dansker, og det bliver ikke en let kamp ifølge tenniseksperten.

- Der er ikke nogle lette kampe i den her turnering, men muligheden er selvfølgelig stor. Der er aldrig to kampe, der er ens, og næste runde vil han være favorit hos mange, men det er bestemt ikke nogen let kamp, der venter, og favoritværdigheden kan lægge et ekstra pres på ham, forklarer Michael Mortensen.

