Efter tårevædet afskedshyldest: Nu er stjernen på banen igen

For et halvt år siden tog alle stjernekollegerne afsked med Andy Murray efter det, alle troede var hans sidste kamp - men nu sprudler skotten efter en hofteoperation

Han så godt nok lidt betuttet ud, Andy Murray, som han stod der på centre court efter nederlaget i fem sæt til Roberto Bautista Agut i Melbourne 14. januar og kiggede op på den store videoskærm.

Deroppe tonede den ene af hans stjerne-kolleger efter den anden op med deres afskedshilsener til den populære skotte, og på tribunen sad hans mor Judy i tårer.

De tre andre medlemmer af ’The Big Four’, Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic lykønskede ham med en stor karriere og takkede for den fine konkurrence med ham, mens danske Caroline Wozniacki roste ham for være manden med de bedste jokes.

Alle talte de i datid. Alle troede de, at Andy Murray havde spillet sin sidste kamp, plaget som han var af en genstridig hofteskade.

Følelsesladede øjeblikke udspillede sig på Rod Laver Arena den 14. januar, men nu er tristessen vendt til optimisme. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson/Ritzau Scanpix

Murray rømmede sig.

- Det var utroligt. Tusind tak til alle som kom her i aften. Jeg har elsket at spille her gennem årene. Det er et fantastisk sted at spille tennis.

Og så kom det ord, der trods alt spredte en lidt underlig stemning på Rod Laver Arena:

- HVIS det var min sidste kamp, så var det en fantastisk måde at slutte på.

Efter det lille forbehold gennemgik Andy Murray en vellykket hofteoperation, for ikke så længe siden stod han igen på træningsbanen og for nylig fortalte han glad, at han følte sig fysisk på toppen og klar til at genoptage karrieren – foreløbig dog kun i double.

Søndag aften havde han så spillet sig frem til finalen ved Queens, opvarmningsturneringen til Wimbledon, som han har vundet – i single – to gange.

Andy Murray og Feliciano Lopez med symbolet på skottens vellykkede comeback. Foto: Daniel LEAL-OLIVAS / AFP/Ritzau Scanpix

Ved sin side havde han 37-årige Feliciano Lopez, og søreme om ikke den spanske veteran og den genopstandne stjerne tog det sidste stik med en sejr over Joe Salisbury og Rajeev Ram.

En sejr, som Murray fejrede med et par kåde spring rundt på banen.

Hofteopererede Andy Murray havde ingen problemer med at udføre et par kåde sejrshop. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg har virkelig nydt det og følt mig meget afslappet. Jeg føler, at mit konkurrencegen er vågnet, og min hofte havde det fint. Jeg vil prøve at gøre fremskridt herfra, sagde han efter kampen.

Et kvalificeret bud – sådan lige fra hoften – går på, at han har genoptaget karrieren i single, før året er omme.

Og så kan Andy Murray glæde sig til engang ad åre at få endnu en afskedshyldest.

Brød helt sammen: Tårevædet verdensstjerne tæt på stop

Se også: Karrieretruet Andy Murray får metalhofte

Caroline i opsigtsvækkende outfit

Se også: Slukker australsk tørke - ung stjerne ny verdensetter

Se også: Hæs Piotr om fire fede festdage: Poolparty, romantik og Lukas Graham