Efter triumf: Smider træner på porten

For blot et par uger siden nåede Emma Raducanu toppen af tennisverdenen i en alder af blot 18 år, da hun vandt US Open efter at have startet turneringen som kvalifikationsspiller.

Men trods den store succes skifter den 18-årige brite nu ud i holdet bag sig.

Raducanu stopper samarbejdet med sin træner Andrew Richardson. Det skriver Reuters.

- Det er selvfølgelig svært at have den snak med sit hold, når man har haft sådan en oplevelse sammen, men jeg har brug for en træner, der har erfaring med den professionelle tennistour, siger Raducanu ifølge Reuters.

- Det er virkelig det, jeg har brug for. Især lige nu hvor det er så nyt for mig, har jeg brug for en, der har oplevet det selv, til at guide mig.

Emma Raducanu har endnu ikke fundet sig en ny træner.

Den unge brite startede året som nummer 345 på verdensranglisten og har siden været på himmelflugt. Blandt andet takket være en flot præstation i Wimbledon, hvor hun dog måtte trække sig med vejrtrækningsproblemer i ottendedelsfinalen, og altså senest den store sejr i US Open.

Hun rangerer nu som nummer 22 i verden.