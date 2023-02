Efter triumf: Tauson melder afbud

Det var egentlig planen, at Clara Tauson skulle spille denne uges ITF-turnering i franske Macon.

Men den 20-årige danske tennisspiller har valgt at melde fra til turneringen for ikke at belaste kroppen for meget.

Afbuddet kommer efter søndagens triumf i ITF-turneringen i tyske Altenkirchen, hvor Clara Tauson slog belgiske Greet Minnen i finalen.

- De skavanker, der er opstået, skal ikke presses. Nu ser jeg frem til at bruge nogle dage med mit medical team i Italien.

- Og så planlægger jeg at være tilbage på kampbanen i Trvana om lidt over en uge, skriver Clara Tauson i en mail til DR Sporten.

Hun forklarer, at hun har spillet mange både lange og intense kampe, og at det kan mærkes i kroppen.

- På den baggrund har jeg besluttet sammen med både fysioterapeut og læge, at turneringen i Macon desværre ikke er mulig, lyder det fra Clara Tauson.

Mandag hoppede Clara Tauson 15 pladser op på verdensranglisten. Hun er nu nummer 113.

I næste uge forventes Clara Tauson at deltage i ITF-turneringen i slovakiske Trvana, hvor der spilles om en præmiesum på 60.000 dollar. ITF-turneringer er det laveste niveau for kvindelige tennisspillere.

På herresiden er Holger Rune faldet en enkelt placering, og han er nu nummer ti på listen, som toppes af serberen Novak Djokovic.