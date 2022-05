Efter vanvids-kamp: Spansk talent færdig i French Open

Den 19-årige spanier Carlos Alcaraz regnes aktuelt som tennissportens største talent, men kvartfinalen blev alligevel endestationen for ham i French Open.

I kvartfinalen tabte han til den særdeles veloplagte tysker Alexander Zverev med cifrene 4-6, 4-6, 6-4, 6-7 (7-9) i en forrygende kamp, der varede 3 timer og 21 minutter.

Trods sin placering som nummer tre på verdensranglisten var Alcaraz - listens nummer seks - regnet som klar favorit hos bookmakerne, men den forudsigelse gjorde tyskeren op med fra begyndelsen.

Han spillede på et helt andet niveau, end da han tidligere i maj tabte 3-6, 1-6 til samme Alcaraz i finalen i Madrid.

Zverev dominerede yderst veloplagt fra baglinjen, og gang på gang fik han den unge spanier til at lave fejl.

Zverev satte trumf på i kampens femte parti, hvor han udnyttede sin tredje breakbold til at bringe sig på 3-2.

Derfra var han usvigelig sikker i egen serv, og det gav sætsejr på 6-4.

Artiklen fortsætter under billedet..

Carlos Alcaraz siger farvel til det franske grus for denne gang. Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

Alcaraz viste i glimt drømmetennis, men i det store billede var Zverev en anelse ovenpå.

Igen i andet sæt tegnede tyskeren sig for det eneste servegennembrud, nemlig til 4-3, og igen gav det sidenhen sætsejr på 6-4.

Tredje sæt var meget lige, men Alcaraz fik det hevet hjem, da han udnyttede sin første breakbold i sættet. Ved stillingen 5-4 i Zverevs serv havde han succes med tre stopbolde, som banede vejen til sætsejren.

Nu lugtede spanieren blod og ramte et højere niveau, men tyskeren var fortsat godt spillende. Der blev stort set ikke givet åbninger i de første otte partier af fjerde sæt, hvorfor de fulgtes ad til 4-4.

Her spillede Zverev et drømmeparti og fuldendte servegennembruddet til 5-4 på en spansk dobbeltfejl.

Så kunne Zverev serve sejren hjem, men så var det Alcaraz' tur til at finde sit allerhøjeste niveau. Spanieren brød tilbage til 5-5, og ved 6-6 måtte det hele afgøres i tiebreak.

Her blev der spillet tennis af en anden verden fra begge sider. Alcaraz havde ved stillingen 6-5 sætbold i egen serv, men Zverev afværgede den og udnyttede i stedet sin anden matchbold til stillingen 9-7.

Zverev skal i semifinalen møde vinderen af kvartfinalen mellem Rafael Nadal og Novak Djokovic.

Med Alcaraz' exit er Holger Rune nu eneste teenager tilbage i turneringen. Han møder Casper Ruud i kvartfinalen onsdag aften.

