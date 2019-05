Efter Wozniacki-nedtur: Nu venter ung russer

Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki får russisk modstand i første runde af grand slam-turneringen French Open.

Det står klart efter torsdagens lodtrækning til turneringen, hvor den 13.-seedede dansker blev parret med den 22-årige russer Veronika Kudermetova. De to spillere har ikke tidligere mødt hinanden i WTA-regi.

Kudermetova ligger nummer 74 på verdensranglisten i single og har lavet sine bedste resultater i double.

Kampene i første runde spilles søndag til tirsdag på Roland Garros-anlægget i Paris.

Formår danskeren at vinde sine første to kampe, kan hun i tredje runde stå over for en seedet spiller i form af tyskeren Julia Görges. Dernæst kan andenseedede Karolína Plísková være modstanderen i fjerde runde.

Wozniacki har haft et vanskeligt 2019, hvor den tidligere verdensetter har døjet med skader og sygdom. Som optakt til French Open måtte hun to uger i træk trække sig midt i en førsterundekamp i WTA-turneringer i Madrid og Rom.

Onsdag fortalte hun til TV2 Sport, at hun er i bedring og stiller til start på gruset i Paris.

