Ekskæreste i voldsomt angreb: Stjernen afviser

Alexander Zverev afviser kategorisk, at han har forsøgt at kvæle sin ekskæreste

Olga Sharypova detonerede lidt af en bombe, da hun i et interview med Championat for et par uger siden hævdede, at hendes ekskæreste, tennisstjernen Alexander Zverev, forsøgte at kvæle hende med en pude.

Tyskeren har siden afvist anklagen via sin Instagram-konto, og efter søndagens nederlag i finalen ved Paris Masters understregede han sin pointe.

- Jeg ved, at der lige nu er en masse mennesker, der vil forsøge at tørre smilet af mit ansigt, men jeg smiler stadig under masken. Alt er godt på banen og uden for banen. Alt er godt i mit liv. Jeg skal snart være far, lød det fra Zverev.

Alexander Zverev (tv) tabte finalen ved Paris Masters til russiske Daniil Medvedev. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Hvorfor Olga Sharypova skulle fremsætte en falsk anklage mod verdens nummer syv, har han ikke selv nogen forklaring på.

- Vi har kendt hinanden, siden vi var børn og har delt mange oplevelser sammen. Jeg er meget ked af, at hun er kommet med sådan nogle udtalelser. For beskyldningerne er ganske enkelt ikke sande.

- Vi havde et forhold, men det sluttede for længe siden. Hvorfor Olga kommer med de beskyldninger nu, ved jeg virkelig ikke, skrev han blandt andet i sit Instagram-opslag.

23-årige Alexander Zverev venter barn med en anden ekskæreste Brenda Patea.

Hun afslørede, at han skal være far til hendes barn, samme dag som Olga Sharypova beskyldte ham for det alvorlige overfald.

Også den nyhed kommenterede han i sit opslag, som du kan læse i fuld længde nedenfor.

