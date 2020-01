Eksklusivt interview: Jeg vil ikke have nogen svagheder

Hun ser ikke bare verden fra et udgangspunkt, der fysisk ligger fem centimeter højere end for et år siden. Hun gør det tydeligvis også ud fra et nyt bevidsthedsniveau.

I det pas, som Clara Tauson benytter så flittigt, er hun lige fyldt 17 år, og ude på tennisbanen er hun i raketfart ligeledes ved at vokse sig fra junior til senior.

Det er hun efter et år, hvor det i stigende grad er gået op hende, hvor meget der skal til, hvis hun skal opfylde sine tårnhøje ambitioner. Det fik hun nemlig et par remindere om undervejs, og det præger hendes tilgang til sæson 2020.

- Næste år handler det om at blive en mere komplet tennisspiller. At være stærk i alle positioner og ikke have nogen svagheder. Jeg tror, det bliver et år med meget træning, for det er nu, der skal lægges på. Ellers er det for sent, siger hun efter et træningspas på K.B.

- Jeg har mere fokus på at blive en bedre spiller end på resultater. Selvfølgelig vil jeg gerne op ad ranglisten, men jeg vil hellere presse mig selv til at få en bedre forhånd, en bedre baghånd og en bedre serv. Så følger rangeringen nok efter.

Rigtigt mange slår sig på overgangen fra junior til senior, og Clara Tauson har taget de første skridt i en meget ung alder. Dog uden knubs af større kaliber.

- Men jeg har lært, at ting tager tid, hvis man gerne vil være en af de bedste i verden, siger hun og nikker lidt hen for sig selv.

- I starten af året kom alt bare til mig, men så fik jeg en periode, hvor jeg skulle arbejde rigtigt hårdt for bare at holde mig i gamet. Jeg har lært, at det ikke hele tiden går opad.

En bedre serv, forhånd og baghånd går i første omgang forud for resultaterne, når Clara Tauson kigger ind i 2020. Foto: Kenneth Jensen/Ritzau Scanpix

Efter sin flotte juniortriumf ved Australian Open og tre lige så flotte turneringssejre i seniorregi var hun oppe på en stime på 27 sejre i træk, før hun i en tæt kamp tabte til den rutinerede russer, Evgeniya Rodina.

- Jeg blev ikke bange for at tabe den første kamp, men da det skete, havde jeg det sådan lidt, ’fuck, det er sådan, det føles’.

- Jeg kommer jo hele tiden tættere på at skulle tabe, jo større turneringer jeg spiller. I starten af året var jeg inde i en periode, hvor jeg tænkte, at jeg bare ville gøre mit bedste, og så blev jeg bare ved med at vinde.

- Men så taber jeg mod Rodina i en kamp, som jeg følte, jeg skulle have vundet. Det var hårdt, og jeg havde ikke lyst til at tale med nogen de næste dage, lyder det med et lille smil.

Til gengæld kom både det nederlag og andre, der fulgte, til at udgøre en nyttig lektion, føler Clara Tauson.

- Jeg kan godt se, at de spillere, jeg har tabt til i år, har været lidt de samme typer som Rodina, der nedbryder mig mentalt ved bare at blive ved med at spille det samme og det samme.

- Mod seniorerne skal man være på i alle bolde, uanset hvem man spiller imod, også selv om du føler, du har overtaget. Ellers har du - siger hun og knipser med fingrene - pludselig tabt tre-fire partier i træk.

- Som junior kunne jeg godt ’zone lidt ud’ for derefter at tage de næste partier og alligevel vinde rimeligt overlegent, men seniorerne bliver derinde. De har mere erfaring. De ved også, at efter kampen ligger der nogle penge og venter derinde. De ved, at sådan en ’rookie’ som mig kæmper lidt mere med det hele.

Clara Tauson er yderst fokuseret på at der skal trænes hårdt i 2020. Det gælder også den mentale del af spillet. Foto: Roger Parker

I eftertanken ved hun udmærket med sig selv, at der var vigtige point i de kampe, hvor hun ikke tog de rigtige beslutninger eller ikke var skarp nok. Derfor er det også et fokuspunkt, som hun arbejder meget på med sin mentaltræner.

- Vi træner meget på at holde fokus. Du kan være foran 5-3, 40-15 og tro, at ’det går nok’. Sådan er det bare ikke mod de dygtige spillere, for nok er det en god føring, men taber du de næste to bolde, hvad så?

- Det har fået mig til at tænke mere over tingene. Hvis jeg under træning er et helt andet sted, så skal jeg lige sætte mig ud på bænken og finde mig selv igen. Kan jeg ikke det, spilder jeg jo tiden.

Når hun kigger tilbage på en sommersæson, hvor resultaterne udeblev, ærgrer hun sig lidt.

- I dag kan jeg se, at jeg ikke fik trænet ordentligt. Jeg spiste heller ikke godt nok og tog lidt for let på tingene.

- Jeg spillede så mange kampe i starten af året, at jeg ikke fik trænet overhovedet og ikke taget de ting ordentligt til mig, som jeg gjorde godt. Jeg kan godt se nu, at jeg tabte et par kampe i grussæsonen, fordi jeg ikke fik evalueret tingene ordentligt.

Berejste Clara Tauson har sjældent hjemve, selv om hun er mere og mere væk hjemmefra. Her efter januars triumf i Melbourne. Foto: Roger Parker

Ude bedst

- Jeg bliver jo nødt til at søge mere udenlands, jo bedre jeg bliver.

Clara Tausons bemærkning sætter en streg under, hvordan hun og Holger Rune lider under et ikkeeksisterende elitemiljø i Danmark.

Derfor tilbragte hun i efteråret otte uger på et akademi i Kina mellem sine turneringer, og derfor har hun siden fulgt op med et månedlangt ophold på Justine Henins akademi i Belgien.

- De har et set up, du ikke finder herhjemme. Der er alt på samme sted: Fitness, tennisbaner, massage og steder, hvor du kan slappe af. Der er alt, hvad jeg skal bruge, og de spillere, der er dernede, vil ligesom jeg blive bedre, forklarer hun med adresse til den bedre sparring.

- Herhjemme skal jeg køre meget rundt til det hele. Jeg elsker at være hjemme – det er slet ikke det. Her har jeg også – udover min far, som er min træner - også resten af min familie og mine venner. Det er bare ikke lige så professionelt, siger Clara Tauson, der i januar intensiverer træningen og herefter spiller turneringer i Europa.

Clara Tauson med sin far, Søren (tv) og et medlem af sponsorfamilien, Gert Petersen, som er formand for KB-Erhvervsklub. Privatfoto

Hun er for længst blevet lidt af en verdensborger, også følelsesmæssigt.

- Jeg kan godt lide at være derude, og jeg har sjældent hjemve. Det kommer lidt, hvis jeg ikke er på toppen. Som da jeg var skadet i næsten seks uger i Kina. Der kunne jeg godt mærke, at det virkelig sled på mig.

- Men når jeg går på banen, forsvinder problemerne. Så fokuserer jeg kun på at prøve at vinde kampen. Har min krop det godt, har jeg det godt, og så har jeg slet ingen hjemve.

Hendes far, Søren, er dog hele tiden ved hendes side på rejserne, mens hendes mor, Tine, sammen med rådgiver Mikkel Nissen tager sig af det meste uden for stregerne.

Familien trækker også et stort læs økonomisk og værdsætter den sponsorfamilie, der foreløbig tæller Yonex, Crowne Plaza Copenhagen Towers, Seier Capital og KB-Erhvervsklub.

Clara Tausons flotte sæson Efter Australian Open blev Clara Tausons fokus hurtigt flyttet over på en karriere i seniorregi. I kraft af sin rangering i toppen af juniorernes verdensrangliste, kunne Clara Tauson fra starten af 2019 udnytte nye regler om fri adgang til seniorturneringer med 15.000 dollars i præmiesum samt wildcards til to turneringer i kategorien 60.000 samt en med 25.000 dollars i præmiesum. Det udnyttede hun på fremragende vis fra årets start, hvor hun først vandt turneringen i Monastir i Tunesien (15.000) og fulgte op med på imponerende vis at tage titlen i Shenzhen i Kina (60.000) med sejre over hele tre modstandere fra Top 200. Ugen efter snuppede hun så også lige turneringssejren i Xiamen (15.000). På den måde slog hun også sit navn så meget fast, at hun også begyndte at modtage wildcards direkte fra større turneringer i WTA-regi. Den første var i Lugano, hvor hun efter to sejre i kvalifikationen tabte i første runde efter en tæt kamp mod den rutinerede russer, Evgeniya Rodina, og senere i april led hun samme skæbne i Wiesbaden (60.000) efter tre sæt mod ukrainske Katarina Zavatska. Hun meldte afbud til juniorernes French Open på grund af en skade og til Wimbledon, fordi hun modtog et wildcard til WTA-turneringen på grus i Båstad. Hun endte dog med at komme ind på sin egen rangering. Inden da blev det til en finaleplads i Kaltenkirchen (15.000), før verdensranglistens nummer 109, Elena Rybakina fra Kazakhstan, var for står en mundfuld i første runde i Båstad. En finaleplads i Darmstadt (25.000) blev det bedste resultat i en resultatmæssig lidt pauver sommer, før hun igen viste stor styrke og vandt i Meitar i Israel (60.000). Hun fik dog ikke sine 80 ranglistepoint på grund af et regelbrud med et afbud til en anden turnering, og det kostede et pænt spring op ad ranglisten. Clara Tauson fik et wildcard til den store WTA-turnering i Wuhan men tabte i kvalifikationen i tre tætte sæt til ranglistens nummer 85, Zarina Diyas fra Kazakhstan, før hun i Suzhou (100.000) flot nåede frem til en kvartfinale. Hun spillede yderlige tre kampe i Nanning (25.000), før hun stoppede sin sæson som verdensranglistens nummer 272.

