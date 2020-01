Eksklusivt interview med Carolines forældre: Stolthed og savn

Caroline Wozniackis karriere har været et familieprojekt, og nu samles de fire for at lukke et kapitel med blandede følelser

MELBOURNE (Ekstra Bladet): De har i fulgt deres datter kloden rundt.

Piotr som Carolines gennemgående træner, rådgiver, følgesvend og far.

Anna som personificeringen af den tilstræbt ’hjemlige base’, hun i mange år forsøgte at skabe for hende på rejsevejen. Som den mor, der stod klar bagved, lagde trøjen over hendes skuldre, tryllede livretten frem og bød på fortrolig snak.

Caroline Wozniackis tenniskarriere har i den grad været et familieprojekt. En gigantisk tidsrøver af slagsen. Og nu er kernefamilien med storebror Patrik som fjerde medlem samlet i Melbourne for at runde det hele af.

Carolines karriere har i høj grad været båret af forældrenes engagement. Nu lukker de et kapitel. Foto: Roger Parker

Her hvor Patrik som nybagt far og Anna som hundepasser måtte nøjes med at følge med på distancen, da Caroline i 2018 hentede sin største triumf.

- Selvfølgelig er jeg her, når det er sidste gang. Vi startede det hele op som familie, og nu vil vi gerne lukke det kapitel sammen som familie. Det betyder meget for os, siger Anna Wozniacki, der yderst sjældent har ytret sig i pressen undervejs.

Hun sætter dog gerne ord på de tanker og følelser, der fylder hende, når hun på falderebet ser tilbage på Carolines karriere.

- Som mor er jeg meget stolt, selvfølgelig, når jeg tænker på, at det er min datter, der har præsteret så meget. At det var mig, der fødte hende, opdragede hende og har fulgt hende.

Også Carolines danske manager Mikkel Nissen er stødt til familien i Melbourne i år. Foto: Roger Parker

Hun lufter sin lyse latter flere gange i samtalen, mens Piotr er anderledes alvorlig. For i talende stund er han stadig træneren, der skal præstere en sidste gang sammen med sin spiller.

Derfor er det utidigt, føler han, at sætte ord på Carolines karriere.

- Det er meget svært for mig at svare på nu, for jeg tænker ikke på, at det er sidste turnering eller sidste kamp. Vi har de samme rutiner som altid, for det er vigtigt. Hvis vi tog det som en slags turisttur, så ville Caroline slet ikke kunne præstere.

Piotr Wozniacki er altså mentalt i kampgear. En tilstand, som han faktisk glæder sig til at forlade. Det fremgår af hans svar på, hvad han henholdsvis vil savne og ikke savne ved tennisturen.

- Jeg kan nok bedre svare om et år, men der har været en høj stressfaktor undervejs. Der har ventet en ny kamp hele tiden og dermed ny stress for at være den bedste udgave af sig selv. Den glæder jeg mig til at komme væk fra. Og de lange flyveture, siger han, mens Anna Wozniacki hæfter sig ved, at deres hotelværelse for ofte også har været et venteværelse:

- Vi har brugt virkelig meget tid på hoteller. Passiv tid, hvor man ikke er produktiv. Det har været kedeligt, og det kommer jeg ikke til at savne.

- Men jeg vil savne adrenalinen omkring Carolines kampe. Jeg er også nervøs, når hun spiller, men følelsen i de store finaler – wauw.

Caroline træner før sin første kamp ved Australian Open, der også kan blive karrierens sidste. Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

Wauw-faktoren skal de nu finde i andre hjørner af tilværelsen.

- Jeg skal helt klart ikke være pensionist, for så bliver jeg utroligt hurtigt gammel. Jeg vil holde mig aktiv, for så er du også ung. Jeg ville hurtigt blive træt af at gå hjemme og slappe af, siger Piotr Wozniacki, der har flere ting i kikkerten.

- Jeg skal lave noget, som jeg kan være glad for. Jeg skal undersøge nogle muligheder, og det bliver nok ikke indenfor tennisverdenen. Jeg har ellers fået mange tilbud i en konsulent-rolle indenfor branchen. Folk ved godt, at jeg ikke længere vil sidde på trænerbænken. Men jeg har ikke afgjort noget endnu.

Piotr Wozniacki har været ved sin datters side fra karrierens start. Nu er det tid til de sidste tennisråd. Foto: Roger Parker

Dermed er Anna ikke sikker på, at hun kommer til at se så meget mere til sin mand.

- Måske lyder det mærkeligt, men jeg vil gerne ud at rejse, indskyder hun med et skævt smil.

- Vi har været mange steder, men vi har ikke været der på vores egne præmisser. Jeg vil gerne have Piotr med. Og så vil jeg gerne spille tennis med ham som træner. Det er vi lige startet på i Miami. Men mon ikke han kommer til at rejse en del igen?

Uden at Anna Wozniacki var decideret bekymret over at sende en helt ung Caroline ud i verden, når hun selv blev hjemme hos Patrik, har hun følt det beroligende, at Piotr var med ved hendes side i en branche, hvor unge piger indimellem havner i forkerte træner-hænder.

I en branche, der med Piotrs ord er præget af de mange forskellige kulturer, der befolker den. Glæderne har klart været i overtal, og han er da heller ikke helt afvisende overfor måske at hjælpe unge tennistalenter på vej.

- Der er mange ting, vi kunne have gjort anderledes, og som vi i stedet måtte lære af. Med den erfaring, vi har i dag, er der meget, der kunne gives videre til andre forældre og børn.

- Men jeg ville aldrig gå ind i en andens hus og stå og fortælle beboerne, hvordan de skal gøre det. Det skulle i givet fald foregå lidt på distancen, for vi er alle forskellige som mennesker og vælger forskellige veje mod målet. Nogle vil ad landevejen, andre ad motorvejen. De kan være gode begge to.

Også Patrik Wozniacki er taget til Melbourne for at lukke sin søsters karriere sammen med familien. Foto: Roger Parker

Vil takke for hjælpen i Royal Arena

Selv om Piotr Wozniacki selv har været den vigtigste aktør i sin datters karriere, har mange andre bidraget til, at både han og Caroline fandt fodfæste på tennisturen.

Og dem glæder han sig til at invitere og takke den 18. maj, hvor hun skal spille afskedskamp i Royal Arena.

- Jeg har allerede en lang liste, og forhåbentlig har folk tid til at komme. Der er så mange derhjemme, der har hjulpet os med både det tennis- og sponsormæssige, siger han.

- Der er de første sponsorer, rådgivere og folk, der hjalp os med at tage de første skridt i klubberne i Køge og Farum. Dem vil jeg gerne se i øjnene og sige tak.

- I Danmark findes jo ikke de samme muligheder som i de store tennisnationer, men den aften skal vi sammen glæde os over alt det, Caroline har præsteret.

