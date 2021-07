Eksmester slår Tauson-makker ud af Wimbledon

Den tidligere verdensetter hos tenniskvinderne, tyske Angelique Kerber, spillede sig lørdag i ottendedelsfinalen ved grand slam-turneringen Wimbledon.

På det berømte græsunderlag i London vandt hun 2-6, 6-0, 6-1 over hviderussiske Aliaksandra Sasnovich, som dannede doublepar med danske Clara Tauson i Wimbledon.

Her blev det dog kun til én kamp for den dansk/hviderussiske duo, som tabte til et tysk par fredag. I single blev det også kun til en enkelt kamp for Tauson.

Lørdag var det så igen en tysker, der sendte Sasnovich ud i Wimbledon. Det er første gang siden Wimbledon-triumfen i 2018, at Kerber er blandt de sidste 16 i Wimbledon.

33-årige Kerber er nede som nummer 28 på verdensranglisten, men hendes cv er spækket med store resultater.

Foruden Wimbledon-sejren i 2018 har hun også vundet to andre grand slam-turneringer - nemlig Australian Open og US Open. Begge triumfer fandt sted i 2016.