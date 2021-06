Ekspert advarer: Det kan ramme Holger

Weekendens udbrud kan komme til at få en betydning for Holger Runes mulighed for sponsorater, mener ekspert

Mandag kom det frem, at ATP har åbnet en sag mod det danske tennistalent Holger Rune på baggrund af homofobiske udbrud under weekendens Challenger-turnering i Biella.

Holger Runes opførsel i weekenden, og den deraf følgende sag imod ham, kan komme til at have afgørende betydning for stortalentet, når virksomheder skal lede efter spillere at sponsorere, det mener sponsorekspert Thomas Badura.

- På den korte bane, hvis der er virksomheder, som kigger på, om de skal sponsorere Holger Rune, vil de helt klart have den her sag med i overvejelserne. Det ville være utænkeligt andet, siger Thomas Badura til Ekstra Bladet.

- Når det så er sagt, så er han jo stadigvæk ung, og forhåbentlig er der mulighed for, at han kan lære af det her, slår eksperten fast.

Skal vise han har taget ved lære

Det giver god mening, at ATP har valgt at åbne en sag, mener sponsoreksperten. Der er nemlig de seneste år kommet større og større fokus på diskriminering og ligestilling i sportens verden.

- De har nogle standarder og etiske regler. De har en platform, de skal beskytte over for deres sponsorer. De har jo også en vare, de skal sælge, så derfor kan de føle sig nødsaget til at statuere et eksempel.

Holger Rune har selv været ude at undskylde for sine udbrud, og det, mener Thomas Badura, er det helt rigtige at gøre, hvis virksomheder skal have lyst til at sponsorere det danske tennistalent i fremtiden.

- Han bliver nødt til at vise, at han har taget ved lære af det her, fordi der ikke nogen virksomheder, der gider at være associeret med en, der ikke er den rigtige ambassadør for virksomheden, en som de kan være stolt af.