Ekspert er bekymret for Wozniacki: Her er problemerne

Caroline Wozniacki måtte først sende afbud til WTA-turneringen i Washington, og dernæst fik hun blot en kamp i Rogers Cup i Montreal, hvor hun tabte til Aryna Sabalenka.

Dermed er begrænset, hvad den danske tennisstjerne har fået af kampe på hardcourt frem imod US Open, der begynder 27. august, når hun i denne uge deltager i WTA-turneringen i Cincinnati.

Det er langt fra optimalt, vurderer Eurosports ekspertkommentator Michael Mortensen.

- Jeg er lidt bekymret. Skaden, der holdt hende ude i Washington, så stadig ud til at præge hende en smule mod Sabalenka, siger Michael Mortensen.

- Hun bevægede sig egentlig meget godt, men der var situationer, hvor hun ikke helt turde sætte af og turde lave vægtskifte, så hun derfor kom for sent ud til forhånden. Det sidder nok i baghovedet, at hun lige har været skadet.

- Men problemet er også, at hun ikke får de kampe, hun behøver for at være klædt på til en grand slam-turnering. Så bliver udgangspunktet svært, og hun skal spille sig varm i turneringen, vurderer Michael Mortensen.

I denne uge spiller Wozniacki så sin sidste planlagte turnering inden US Open. Men der er ingen garanti for mange kampe i turneringen i Cincinnati.

Sent onsdag aften dansk tid møder hun hollænderen Kiki Bertens, der senest slog danskeren i Madrid i foråret.

Skulle den andenseedede dansker vinde her, venter formentlig en kamp mod esteren Anett Kontaveit, som fejede Wozniacki af banen i Rom i maj.

- Hun har brug for kampe i Cincinnati, men hun har fået en brutal lodtrækning.

- Skulle hun tabe tidligt, kunne jeg dog godt forestille mig, at hun forsøger at få et wildcard til New Haven i ugen op til US Open. De gemmer altid et wildcard eller to til store profiler, der ønsker flere kampe, siger Mortensen.

