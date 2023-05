Ekspert er ikke i tvivl: - Lars går ingen steder

Ifølge tenniseksperten Michael Mortensen bør man ikke lægge for meget i Lars Christensens fravær under Holger Runes seneste turneringer

Hvor er Lars Christensen?

Det spørgsmål trænger sig på, mens Holger Rune venter på at komme i gang ved Italia Open.

For danskerens lejr har været sparsom med at dele informationer omkring, hvorfor tennisstjernens mangeårige træner, Lars Christensen, ej er til stede i spillerboksen for tiden.

Holger Runes mor, Aneke, understreger, at den succesfulde træner fortsat er en del af teamet og nedtoner dermed de eventuelle spekulationer, hans manglende tilstedeværelse måtte bringe.

Og der er ingen grund til at bruge meget tankevirksomhed på Christensens fravær, der har stået på, mens Rune har spillet turneringer på gruset i både München og Madrid.

Sådan lyder meldingen fra Eurosports tennisekspert, Michael Mortensen, der er helt rolig omkring situationen.

- Man skal ikke lægge for meget i det. Det er en helt naturlig ting, når man har været sammen i så mange år, siger han til Ekstra Bladet.

I Rom bliver det nok engang den franske stjernetræner Patrick Mouratoglou, som er ved Runes side.

Patrick Mouratoglou tager med Holger Rune til den italienske hovedstad, når den danske tennis-komet skal spille Italian Open. Foto: HANNAH MCKAY/Ritzau Scanpix

Og det er helt naturligt, at posen bliver rystet lidt, påpeger Michael Mortensen.

- Lars har trænet Holger, siden han var seks år. På et tidspunkt kommer man dertil, hvor man skal lidt væk fra hinanden. For det er meget intenst, når man rejser rundt på ATP-turen.

- Så en gang imellem er det sundt og konstruktivt, at man holder en lille pause.

Situationen har imidlertid servet en debat i gang, da der ikke fremgår nogen egentlig forklaring på Christensens fravær, ligesom planen oprindelig var, at den danske træner ville gøre comeback ved turneringen i Italien.

Lars Christensen er Holger Runes faste træner, og de to har et nært forhold. Lars Christensen har nemlig været Holgers træner siden den nu 20-årige tennisspiller var seks år. Foto: Jens Dresling

Michael Mortensen ser det dog ikke som noget, man bør spekulere dybere i.

- Jeg tror grunden til, at de ikke har været tydeligere i deres kommunikation, er, at de ikke ser det som noget problem. Det er noget meget indforstået for dem.

Derfor mener han heller ikke, at snakken om trænersituationen har skabt problemer for Holgers fokus. Og eksperten slår samtidig fast, at intet peger i retning af, at Christensen skulle være på vej væk fra teamet.

- Man skal ikke glemme, at Lars er vanvittig dedikeret, og han er altid til stede 100 procent.

- Lars går ingen steder.

Italian Open bliver spillet fra 8. til 21. maj. Holger Rune sidder over i første runde og kender endnu ikke sin første modstander i turneringen.