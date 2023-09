Ekspert hylder banebrydende forslag: - Det er på tide!

- Ved du hvad? Det er altså også på tide!

Sådan lød de første ord fra tennisekspert Michael Mortensen, da Ekstra Bladet talte med ham om en mulig, kommende fusion mellem WTA- og ATP-forbundene.

Avisen The Telegraph skriver nemlig, at herre- og kvindetennisforbundene ATP og WTA har arrangeret et møde senere på måneden om, hvorvidt de to forbund skal fusioneres.

- Det kan jeg kun se noget positivt ved, mener han.

- ATP og WTA har brug for hinanden. Socialiseringen mellem kønnene er kun befordrende for sporten, og rent kommercielt er det også nemmere for begge forbund at sælge sig selv som fælles produkt, i stedet for at kæmpe mod hinanden.

Siden tennislegenden Roger Federer råbte op i april 2020 om, at det var på side, at kvinde- og herretennisen skulle fusioneres, har det været et samtaleemne.

Og Mortensen mener også, at denne beslutning kan have været undervejs længe.

Annonce:

- Det er nogle tanker, der har været på skrivebordet længe. Jeg tror, der er blevet trukket i nogle strenge, som gør, at de er på samme spor.

- De har fået en forståelse af, at mændene og kvinderne har brug for hinanden rent sportsligt og kommercielt, siger han.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Den saudiske kronprins, Mohammed bin Salman, har investeret vildt i flere sportsgrene de seneste år. Foto: Saudi Press Agency/Ritzau Scanpix

Saudisk trussel

Vi ser det i flere sportsgrene.

Fodboldspillere strømmer til saudiske klubber og tjener kassen og mere til.

Golfturneringen PGA Tour har slået sig sammen med saudiske LIV Golf.

'Sportswashing', altså et begreb, som beskriver, hvordan sporten bruges af stater, organisationer, firmaer eller personer til at forbedre omdømme og offentlig opfattelse i et regulært PR-stunt, lever i bedste velgående.

Set i det lys er det kun i sportens allerbedste interesse, hvis ATP og WTA bliver slået sammen.

Så eliminerer de nemlig 'truslen' for sportswashing, mener Michael Mortensen.

Annonce:

- Det kan ikke være rigtigt, at man bare kan opkøbe, hvad de vil, og blive magthavere i en sport, bare fordi man har de midler, der skal til. Ligesom de har gjort med andre sportsgrene, mener han.

- Det er ikke godt for sporten. Overhovedet. Jeg håber, forbundene er så fornuftige, at de kan træffe den rigtige beslutning.

- Kan en fusion så eliminere truslen for sportswashing?

- Ja, det tror jeg. De ville ikke kunne sætte på tennisen på samme måde.

Clara Tauson og Holger Rune spiller henholdsvist på WTA- og ATP Touren. Men snart kan de to forbund ende med at blive slået sammen. Foto: Emilie Lohmann/Ritzau Scanpix

Spillerne har et ansvar

Ifølge Michael Mortensen har spillerne ét ret væsentligt kort, de kan bruge.

Deres stemme.

Og han mener, at det er den, de bør bruge, hvis det skulle gå så vidt.

- Spillerne kan jo boykotte og sige, at de ikke vil stå model til det. Hvis de laver en aftale med de lande, kan spillerne jo sige, at de ikke vil stille op. Det er et stærkt kort at have, som de skal bruge, hvis de føler, det er det rigtige for dem.

- Vil spillerne stå model til, at de mellemøstlige lande begynder at købe op? Det kan jeg ikke forestille mig, at de vil, siger han.

- Tror du, fusionen kommer til at ske?

- Ja, det tror jeg, den gør. Og jeg tror ikke, der varer længe. Der sker så mange positive ting på ATP- og WTA-tourene, og de har fundet ud af, at de er afhængige af hinanden.