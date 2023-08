Ekspert ikke i tvivl: - Det kan blive helt specielt

Holger Rune, Caroline Wozniacki og Clara Tauson.

For første gange nogensinde er der tre danske deltagere i hovedturneringen i US Open.

Men med rygproblemer til Holger, sygdom til Clara og nederlag til Wozniacki har optakten dog ikke været så optimal, som man kunne have ønsket.

Det betyder dog ikke, at der skal skrues ned for forventningerne til det, der kan blive den vildeste Grand Slam-turnering set med danske briller. Det slår tennisekspert Michael Mortensen fast over for Ekstra Bladet.

- Der er virkelig lagt i kakkelovnen til noget helt specielt, siger han.

Nedenfor kommer Michael Mortensen med sit bud på, hvordan det kommer til at gå de tre danske tennisstjerner.

Holger Rune

Holger Rune, der er seedet som nummer fire, skal i første runde møde spanske Roberto Carballes Baena, der er nummer 64 i verden. Foto: Jonas Olufson



- Han har været ramt af en del skader, og det er bekymrende, at han ikke har spillet så mange kampe op til US Open. Men meldingerne går på, at ryggen er ved at være, hvor den skal være.

- Jeg har fulgt hans seneste træninger, og han bevæger sig godt, og det ser ud til, at han føler sig godt tilpas og et godt sted fysisk.

- Kommer han forbi anden runde, hvor han - hvis seedningen holder - møder tjekkiske Jiri Lehecka, der er en hård modstander, så står han et godt sted.

- Han vil vise fansene, at han har haft det svært, men nu er tilbage. Han har slået næsten alle i top ti, og vi ved, han kan spille på et tårnhøjt niveau. Og kan han finde inspirationen, så er det kun et spørgsmål om at komme ordentligt ind på underlaget, og så kan det godt flaske sig for ham. Han skal som minimum komme videre end tredje runde.

Caroline Wozniacki

Wozniacki møder i første runde Tatiana Prozorova, der er nummer 229 i verden. Foto: Jonas Olufson

- Hun har overrasket mig meget positivt. Hun spiller kækt og meget mere friskt, end jeg har kunnet turde håbe på, når man ser på, hvor længe hun har været væk fra sporten.

- Jeg så hendes træning mod Iga Ŝwiatek (nummer et i verden, red.), og hun så virkelig skarp ud. Men en ting er træning, skal hun have en god turnering, så kræver det, at hun kan konvertere niveauet fra træningen til kampene.

- Hun skal spille på sin erfaring. Skyde brystkassen frem, løbe godt til nettet, og hvis hun så kommer forbi de to første runder, så kommer vi til at se en sprudlende Caroline Wozniacki, der er farlig for de fleste.

Clara Tauson

20-årige Tauson skal i første runde møde russiske Anastasia Potapova, der er seedet som nummer 27. Foto: Roger Parker/ISF Ltd

- Jeg er glad for, hun fik slået Krejcikova (nummer 12 i verden, red.), inden hun blev syg og måtte trække sig. Det giver selvtillid. Kan hun få sit insisterende, kraftfulde spil frem, så kan hun besejre mange spillere.

- Jeg er overbevist om, at hun kommer forbi første runde, hvor hun møder den 27. seedet, og hvis hun gør det, så kan det blive rigtig godt, og så kan hun blive svær for mange.

- Hun har kvaliteten til at slå de rigtige gode spillere.

Her slutter rejsen

Men selv om det tegner til at blive en vanvittig dansker-turnering, så ender det næppe med den helt store triumf.

Men mindre kan også gøre det.

- Jeg tror desværre ikke, at vi står med en dansk vinder i sidste ende. En spiller i kvartfinalen eller semifinalen vil være en kæmpe bedrift.

US Open begynder mandag, og Ekstra Bladet er naturligvis med hele vejen.