Ekspert inden kæmpe møde: - Det bliver magtpåliggende

To gange tidligere har de stået over for hinanden, og nu står de der igen.

Verdens nummer ét mod den danske stjerne. Den ældre generation mod den fremstormende generation. Holger mod Novak.

Der er i den grad lagt i kakkelovnen til en vaskeægte lækkerbisken, når Holger Rune i kvartfinalen i Masters 1000-turneringen i Rom onsdag møder Novak Djokovic.

Foto: Guglielmo Mangiapane/Ritzau Scanpix

Ifølge tennisekspert og kommentator Michael Mortensen er Djokovic på papiret favorit, men spiller Holger, som han har gjort siden Monte Carlo, og kan han holde serberen ude af sit hoved, så står den danske stjerne med gode chancer.

- Det er to spillere, der kan få det bedste frem i hinanden, og kulissen kommer til at være så inspirerende for dem begge, siger han til Ekstra Bladet og tilføjer:

Annonce:

- Det bliver magtpåliggende for Holger, at han får gang i sin gode serv og sine returneringer, og hvis han får tilskuerne over på sin side, har han en ekstra dimension. Holger skal kigge indad og ikke lade sig lokke af, at Djokovic prøver at pirre ham.

Foto: Aleksandra Szmigel/Ritzau Scanpix

Tro mod sig selv

Og så er det vigtigt, at den danske stjerne fortsætter med at være eksplosiv, turde implementere stopbolde og bruge sin baghånd, fremhæver tenniseksperten.

- Djokovic slår 60-80 procent af sine slag med forhånden, så han skal turde slå baghånden op ad linjen og være tro mod sit eget spil, fortæller han.

Michael Mortensen tror på tæt kamp i tre sæt, hvor det er marginalerne, der bliver afgørende.

Og lykkes det Holger at komme forbi Djokovic, spår eksperten ham gode chancer for senere triumf.

- Der er ikke en spiller, som Holger ikke kan besejre. Det har han allerede bevist. Spillemæssigt, fysisk og mentalt kan han sagtens vinde titlen i Rom.

Den unge danske tenniskomet ser ligesom Michael Mortensen også frem til opgøret.

'Novak er en, man ønsker at spille imod. Han er og vil altid være den ultimative prøvelse af ens kunnen,' skriver Holger Rune til Ekstra Bladet.

Holger Rune slog senest australieren Alexei Popyrin i tre sæt med cifrene 6-4, 5-7 og 6-4.

Kvartfinalen mod Djokovic spilles onsdag klokken 13.