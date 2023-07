Ekspert måber: - Aldrig set noget lignende

- Jeg tror, jeg er blevet ti år ældre.

Michael Mortensen har svært ved helt at forstå, hvad det var, han var vidne på Wimbledons bane 3.

Tenniseksperten kommenterede Holger Runes tredje kamp ved den ikoniske græsturnering i London, og det endte med at blive en uforglemmelig oplevelse, da danskeren på nærmest mirakuløs vis besejrede spanske Alejandro Davidovich Fokina i fem sæt.

- Hold da op. Hvilken kamp. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Hverken som spiller, som træner eller som kommentator. Den kamp havde alt det, et drama skal besidde, siger Michael Mortensen til Ekstra Bladet.

- Se bare den underhåndsserv, som Fokina laver for at overrumple Holger ved 8-8 i tiebreaken i femte sæt. Hvad var det? Holger er heldigvis klar og finder løsningerne. Hvordan ved jeg stadig ikke.

- Det er nok det største Houdini-show i tennis, jeg har set. At være bagud hele tiden og så langt nede i en tiebreak og så alligevel vinde.

Høj klasse

Holger Rune var helt nede i sækken mod sin spanske modstander og spillede bestemt ikke fejlfrit. Alligevel kommer sejren til at løfte de 20-årige danskers spil, mener Mortensen.

- Fokina har aldrig spillet så godt. Det er hans bedste kamp i karrieren. Det overblik. Den autoritet, han spillede med. Han lavede ikke en dobbeltfejl.

- Men selvom Holger ikke spiller sit bedste, vinder han. Det er et tegn på klasse. Høj, høj klasse. Det er nemt at vinde, når man spiller godt. Men at gøre det, når det hele ikke fungerer, er vildt.

En fordel

Derfor er Michael Mortensen også optimistisk frem mod fjerde runde, der skal spilles mandag. Her møder han bulgarske Grigor Dimitrov på Court 1 - den næststørste bane ved Wimbledon.

- Det tegner godt, det her. Rigtig, rigtig godt.

- Han var ude af turneringen. Han var nede med to matchbolde og langt bagud i tiebraken, men ender alligevel med at vinde. Den her kamp kommer til at give ham så meget. Det sker meget ofte, at spillere finder et endnu højere niveau frem, når de har været så tæt på at ryge ud. Og finder Holger det, så ser det rigtig positivt ud.

At det netop er Dimitrov og ikke Francis Tiafoe, der venter, er kun positivt for Rune, mener Michael Mortensen.

- Det er en fordel for Holger. Grigor Dimitrov er en dygtig spiller, men han står meget bedre til Holger end Francis Tiafoe, der ville have været langt farligere at møde.

Holger Runes kamp mandag mod Grigor Dimitrov forventes at gå i gang mellem klokken 19 og 20 dansk tid.