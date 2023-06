Ekspert: Man ved aldrig med Holger

Holger Runes mor, Aneke Rune, fortæller forud for kvartfinalen i French Open, at Holger Rune har udviklet sig meget, siden han sidst mødte modstanderen Casper Ruud til French Open sidste år

Den portugisiske tennis-ekspert José Morgado har Holger Rune som favorit til onsdagens brag ved French Open og tør ikke udelukke, at der kan opstå kontroverser mellem de to skandinaver

Følg opgøret live lige her.

Det stod næsten skrevet i stjerne, at det ville ske.

Holger Rune og Casper Ruud har skabt en helt ny rivalisering i tennisverden efter sidste års dramatiske kamp i kvartfinalen ved French Open, hvor nordmanden endte med at vinde.

Onsdag kan den 20-årige dansker få sin endegyldige revanche mod den norske stjerne, når de to duellanter på ny brager sammen ved kvartfinalen i Grand Slam-turneringen Roland Garros.

Det slog gnister mellem de to skandinaver sidste gang de mødtes ved French Open og den portugisiske tennis-ekspert José Morgado, der kommenterer tennis på sportskanalen Sport TV Portugal, tør ikke udelukke, at det kan gentage sig.

Annonce:

'Jeg forventer ikke nogle spændinger mellem de to. Det ser ud til, at problemet er løst, men man ved aldrig, hvad der kommer til at ske, når Rune er med,' skriver Morgado til Ekstra Bladet og håber på, at fremtidige opgør mellem de to kan ende med at blive en stor skandinavisk rivalisering.

Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Går mod bookmakerne

Selvom Holger Rune vandt det seneste opgør mellem de to grus-specialister har bookmakerne stadig Casper Ruud som favorit til onsdagens opgør. Det har Morgado dog ikke.

'Jeg synes Rune er favorit, selvom Ruud imponerede mig i sin kamp mod Nicolás Jarry.'

'Holger har en bedre sæson og har flere våben i bagagen,' siger portugsieren.

Casper Ruud har rigtig nok haltet i 2023, men er så småt ved at finde sin topform, og verdens nummer fire vil med garanti gøre alt for at spille sig i finalen ved French Open, præcis som han gjorde i fjor.

Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Minder om Djokovic

Selvom Holger Rune stadig er ung og forholdsvis ny på den helt store tennisscene drager Morgado paralleller med den serbiske superstjerne Novak Djokovic, der skal spille semifinale mod Carlos Alcaraz fredag.

'Han minder mig om Djokovic.'

'Hans attitude, kropssprog, forskellige tekniske aspekter og så den måde han agerer med publikum,' skriver Morgado.

Holger Rune og Casper Ruud tørner sammen onsdag aften klokken 20.15 på hovedbanen Court Philippe-Chatrier.

Kampen kan naturligvis følges live på eb.dk lige her.