Ekspert med gigtsyg ven: Caroline skal bruge lidt tid

Det vil være ekstraordinært at have en karriere på topniveau samtidig med en gigtsygdom, men kan nogen gøre det, er det hårdføre Caroline, mener Samantha Smith

LONDON (Ekstra Bladet): - Jeg har en ven med samme diagnose som Caroline, der er træner på turen, og det har taget hende år at finde ud af, hvordan hun bedst håndterer sygdommen. Hvad virker? Hvor meget kan du træne?

- Jeg er sikker på, at Caroline ikke kan træne på samme niveau som før, og hun har altid levet af at træne hårdt for at kunne sende en masse bolde tilbage. Hun skal lave en masse tilpasninger, og hun har måske ikke fundet den rette opskrift endnu.

Ordene kommer fra den mangeårige tenniskommentator for blandt andet BBC og Sky, den tidligere, britiske topspiller, Samantha Smith, der har fulgt Caroline Wozniackis karriere tæt.

Som alle andre iagttagere er hun fuld af spørgsmålstegn omkring danskerens status, sportsligt som helbredsmæssigt. Men hun tillader sig også en vis portion optimisme på hendes vegne, som hun ikke mindst bygger på hendes legendariske fighter-gen.

- Hun skal selvfølgelig lukke sådan et sæt, hvor hun er foran 4-0, siger hun om det forspildte forspring i nederlaget til Shuai Zhang på 4-6, 2-6 i Wimbledons tredje runde.

- Men hun har ikke de kampe på bagen, som gør, at man bare kan regne med, at hun gør det. Alligevel ligner hun for mig stadig den gamle Caroline, når jeg ser hende på banerne. Jeg kan ikke se den store forskel fra sidste eller forrige år.

- Hun er måske lidt længere nede på nogle spillemæssige statistikker, men udenpå ser hun stadig både fit og stærk ud.

- Jeg ved ikke, om man kan have en karriere på topniveau samtidig med den sygdom. Det ville være ekstraordinært, men hvis nogen kan gøre det, så er det Caroline, for hun er en af de mest hårdføre og mentalt stærke spillere, jeg nogen sinde har mødt på turen, siger Samantha Smith.

Samantha Smith mener, at hun stadig kan se glæden ved spillet hos Caroline. Foto: Roger Parker

Hun synes ikke umiddelbart, at hun kan se tegn på et forestående karrierestop.

- Kun hun ved, hvornår hun stopper. Jeg kan kun sige, at så længe Caroline spiller, så er hun der hundrede procent for sin tennis. Og hendes mand ser også ud til at støtte hende fuldt ud.

- Så længe hun føler, at hun kan vinde store titler, så tror jeg, hun bliver ved. Og jeg kan stadig se glæden ved spillet hos hende.

Omvendt føler eksperten også, at Wozniacki vil trække stikket, før hun ender som kanonføde for de unge krigere på vej op.

- Nej, for hun har været verdens nummer et og er grand slam-vinder.

- Men nogle gange må du igennem sådan en periode, før du finder tilbage til topformen. Hun er ikke nogen ’quitter’. Jeg kan godt se hende komme tilbage til toppen igen, for hun er og bliver en fantastisk spiller.

