Ekspert: - 'Nu kender alle Holger'

- Hvilken bedrift!

Det er de første ord, den danske tenniskommentator Michael Mortensen sætter på Holger Runes French Open-sejr over grækeren Stefanos Tsitsipas.

- Det er da simpelthen en mega stor præstation. For en 19-årig at spille sig i kvartfinalen i sin første Roland Garros-turnering, det er simpelthen livsændrende for hans karriere, siger Michael Mortensen til Ekstra Bladet, kort efter dansk tennis' største sejr siden Caroline Wozniackis triumf ved Australian Open i 2018.

- Tænk hvilket udstillingsvindue det er for ham. Alle kender Holger Rune nu. Det er kæmpe stort for Danmark.

Holger Rune jubler efter et vundet point. Foto: Julien de Rosa / AFP / Ritzau Scanpix

Den danske tennisspiller Holger Rune vandt i fire sæt, og Michael Mortensen skamroser danskerens præstation.

- Der var selvfølgelig nerver på i starten og i slutningen af kampen, men jeg synes det var en velspillet kamp. Han spillede meget kontrolleret offensivt, og jeg var rigtig begejstret for hans baghånd opad linjen. Stopboldene havde han relativ stor succes med, og han fik sendt et budskab til Tsitsipas om, at han ikke bare kunne forvente at styre spillet fra baglinjen.

- Det tog tiden væk fra Tsitsipas, og gjorde at grækeren kom i vildrede, og ikke helt vidste, hvordan han skulle spille mod Holger. Holger spillede en taktisk meget klog kamp.

Holger Rune havde godt styr på stopboldene, som konstat drillede Tsitsipas. Foto: Christophe ARCHAMBAULT / AFP / Ritzau Scanpix

I slutningen af kampen så det ud til, at Holger Rune haltede lidt, og ikke var helt på toppen rent fysisk, men det skal umiddelbart tilskrives nerver.

- Jeg tror bare, det er nerverne, som spiller ham et puds. Når man spænder op i kroppen, bliver man lige det skridt langsommere, men han løser de problemer, han bliver stillet overfor på den mest konstruktive måde. Det er fuldstændigt vanvittigt, synes jeg.

I kvartfinalen skal Holger Rune op mod norske Casper Ruud. Foto: GONZALO FUENTES / Reuters / Ritzau Scanpix

Store chancer mod Norges tennisdarling

I kvartfinalen skal Holger Rune møde verdensranglistens nummer otte, norske Casper Ruud, og det er en modstander, som Michael Mortensen vurderer, at Holger godt kan slå.

- Casper Ruud ligger spillemæssigt godt til Holger. De minder lidt om hinanden. Han har tabt to gange til Ruud. For et par år siden fik han en snitter af ham - men i år har han spillet stort set lige op med ham. Jeg ser kampen som fifty/fifty. Der venter et brag af en kvartfinale mellem Danmark og Norge.