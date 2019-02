Ekspert om Carolines sygdom: Kan intet gøre på dårlige dage

De er bedre til at bide smerte i sig, spise fornuftigt og træne klogere, men der er ingen lynkur på en dårlig dag, forklarer gigtspecialist

Som speciallæge i reumatologi og med baggrund i mange års virke hos DBU og Team Danmark har Thøger Krogh set flere eksempler på elitesportsfolk, der fortsætter deres karriere på højt niveau med sygdommen leddegigt.

Han vil dog ikke nævne dem ved navn, ligesom han heller ikke vil kommentere Caroline Wozniackis tilfælde uden personligt kendskab til hendes diagnose.

- Leddegigt manifesterer sig på meget forskellig vis fra person til person, forklarer han.

Til gengæld er elitesportsfolk på flere fronter bedre klædt på til at tackle sygdommen end ’almindelige patienter’, påpeger Thøger Krogh.

Thøger Krogh har mødt flere elitesportsfolk, der har fortsat karrieren med leddegigt. Foto: Ritzau Scanpix

Generelt kræver et godt liv med sygdommen, at den er velbehandlet, og at gigten bliver bragt i ro og ikke er aktiv.

- Det kræver først og fremmest den rigtige sammensætning af den medicinske behandling. Finder du den, så har du et rigtigt godt udgangspunkt for at fortsætte det liv, du lever. Men du skal respektere, at tingene er anderledes.

- Du skal planlægge en smule anderledes, for det er en generel tendens, at du får mindre energi og føler dig mere træt. Du skal typisk restituere mere, og det skal du tage højde for i planlægningen af din sæson.

- Du skal også finde ud af, hvordan din krop reagerer på træning. Dit restitutionsbehov er anderledes, men det behøver ikke at være et stort problem.

- Vi ser i forvejen, hvordan eliteidrætsfolk i den sidste tredjedel af deres karriere begynder at tænke mere over, hvor meget og hvordan de træner. De træner klogere og kan måske endda opnå endnu bedre resultater, fordi kroppen dermed restituerer bedre.

Han fortæller, at der indenfor behandlingen af leddegigt har været meget store fremskridt de senere år, at nye metoder har vist sig meget effektive, og at mange derfor lever et fuldstændig normalt liv med sygdommen.

Gigteksperten Thøger Krogh har stor erfaring med elitesportsfolk og var med til sidste VM-slutrunde i Rusland sidste sommer. Foto: Lars Poulsen

Men først skal der altså findes den rette, individuelle behandling, og det kan godt tage lidt tid. Samtidig kan den ramte kan være mere modtagelig for andre sygdomme.

- Leddegigt er en sygdom, hvor immunforsvaret angriber kroppen selv og især leddene, og medicinen virker ved at stikke en kæp i hjulet på en specifik del af dit immunforsvar.

- I og med at medicinen påvirker immunforsvaret, kan du være mere modtagelig for infektioner, men du skal ikke isolere dig. Så meget større er risikoen ikke, siger Thøger Krogh og forklarer, at Team Danmark generelt gennemgår hygiejneregler med atleterne.

Noget tyder på, at Caroline Wozniacki nu tager sine forholdsregler.

My new travel look! pic.twitter.com/N5K1kbsmiN — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 22. februar 2019

I forhold til kosten er der den fordel med elitesportsfolk, at de i forvejen spiser sundt og varieret.

Der er til gengæld ikke nogen lynkur, de kan ty til, hvis de vågner op på en konkurrencedag og føler, at de går en dårlig dag i møde.

- Nej, det er der ikke. Men elitesportsfolk er jo havnet der af en grund. De kan bide smerter i sig på et andet niveau og præstere, hvor almindelige mennesker var blevet hjemme den dag.

Det mentale aspekt er en vigtig del af topsport, og på det område kan sygdommen i starten godt være en udfordring.

- Med alle kroniske sygdomme ser du en indledende fase, hvor du skal lære at leve med den og acceptere den, så du kan være psykisk belastet i sådan en periode, indtil du finder dig til rette, siger Thøger Krogh.

Caroline Wozniacki skal i denne uge tilses af eksperter i New York, hvor hun tilsyneladende nu også er på træningsbanen igen:

Feeling better and back to work pic.twitter.com/aMshIvWuvU — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 24. februar 2019

Så mange point skal Caroline Wozniacki forsvare i 2019 INDIAN WELLS, 4. runde, 120 point MIAMI, 2R, 10 point ISTANBUL, kvartfinale, 60 point MADRID, 3R, 120 point ROM, 4R, 190 point FRENCH OPEN, 4R, 240 point EASTBOURNE, vinder, 470 point WIMBLEDON, 2R, 70 point MONTREAL, 2R, 1 point CINCINNATI, 2R, 1 point US OPEN, 2R, 70 point TOKYO, 2R, 1 point WUHAN, 3R, 105 point BEIJING, vinder, 1.000 point SÆSONFINALE, gruppespil, 500 point Note: En Top 10-spiller, der er oversidder i første runde, får kun 1 point ved nederlag i anden runde.

