Ekspert om Clara: Må gerne være lidt af en kælling

17-årige Clara Tauson fortsætter sin imponerende stime af sejre.

Efter turneringssejren i Portugal i sidste uge vandt hun også sin tredje kamp i den store WTA-turnering i Prag med 125.000 dollars i præmiesum.

Vigtigere end pengene er dog, at hun også skraber point sammen og avancerer på verdensranglisten, hvor hun nu er brudt ind i Top 200.

Efter den imponerende sejr over den italienske veteran Sara Errani i anden runde gik det onsdag formiddag ud over den et år ældre polak Maja Chwalinska, der blev besejret med 7-6, 6-2.

Det betyder ottendedelsfinale mod slovakken Kristina Kucova og en ordentlig portion ros fra tenniseksperten Michael Mortensen, der flere gange også har trænet Clara Tauson.

- Sejren over Sara Errani var rent mentalt en virkelig milepæl for hende. At slå en tidligere Top 5 spiller og grand slam-finalist giver virkelig et boost. Og det er perfekt, at hun kunne gå ud og følge den sejr op, siger han.

Perspektiverne er store for den unge dansker, som så længe har været corona-spærret i sin første senior-sæson.

- Det er kun et spørgsmål om tid, før hun spiller med i en grand slam. Måske bliver det allerede i Australien Open og i alt fald til næste års French Open, mener Michael Mortensen.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at hun er i Top 100 om et år. Det har hun de spillemæssige kvaliteter til. Og når jeg ser på nogle af de andre, der på det seneste har taget turen derop, så kan hun sagtens spille lige op med dem.

Clara Tauson, der her vinder Australian Open som junior, har masser af temperament på banen, og kan hun håndtere det, kan det hjælpe hende på vej, mener Michael Mortensen. Foto: Roger Parker

- Hun får også sendt et signal til de andre spillere. Nu er de ikke i tvivl om, hvem hun er. Nu vil hun få noget mere respekt, som hun kan lukrere på. Og så bliver det altså også lidt sjovere ude på træningsbanen, når det går godt i kampene.

Han fremhæver, at Clara Tauson groft sagt allerede har hele pakken som tennisspiller.

- Jeg har jo trænet hende og oplevet, hvor alsidig hun er. Hun kan virkelig meget og er en dejligt offensiv type. Hun kommer fint frem til nettet, server godt, er god i baghånden og har en voldsom forhånd.

- Hun mangler måske bare at blive lidt hurtigere, siger han og tilføjer om den unge danskers store temperament på banen:

- Og så skal hun blive fortrolig med sine dæmoner. For min skyld må hun gerne være lidt af en kælling på banen, hvis hun er i stand til at tøjle sin energi derude.

- Hun bliver da også hurtigt modnet nu og bliver bedre og bedre i stand til at håndtere sine kampe.

