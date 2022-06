Ekspert: Sådan kan Ruud vinde French Open

Casper Ruud står i sin første grand slam-finale søndag mod den levende legende Rafael Nadal, der kan vinde sin 14. French Open-titel i Paris.

Nadal kan udbygge sin rekord til 22 grand slam-titler i alt og har vundet 13 af sine 13 foregående finaler i French Open. Med andre ord kan det være svært at se, hvordan norske Casper Ruud kan have en chance.

Eurosports svenske ekspert Mats Wilander, som selv vandt French Open tre gange i 1980'erne, ser da også kun én taktik, som kan bringe Ruud inden for rækkevidde af sejr.

- Det bedste for ham (Ruud) vil være at gøre det til et langrendsløb over fem timer, lyder det ifølge NTB fra Wilander.

- Ruud er 23 år, Nadal er 36. Ruud er nødt til at stille spørgsmålet 'Hvor meget kan du løbe?'

Wilanders ekspertkollega på Eurosport Chris Evert, 18-foldig grand slam-vinder, noterede sig, at Nadal så lidt fysisk hæmmet ud i semifinalen mod Alexander Zverev.

Her havde Nadal vundet et tæt første sæt med mindst mulig margin i tiebreak, og de var klar til endnu en tiebreak i andet sæt, da tyskeren vrikkede voldsomt om og måtte trække sig.

Den indsats kan give Casper Ruud noget optimisme, mener hun.

- Jeg er usikker på, hvilken Nadal vi får at se i finalen. Jeg synes, han så lidt langsommere og slidt ud i semifinalen end normalt, siger hun ifølge NTB.

Casper Ruud har gennem hele turneringen lynet med sin forhånd, som han meget gerne vil udnytte. Men hans lyst til at bruge forhånden kan give ham problemer mod Nadal, mener Wilander.

- Hvis Ruud satser på at løbe rundt om bolden for at kunne slå forhåndsslaget, som han ofte gør, tror jeg, Nadal udnytter det åbne rum og smadrer det, lyder det fra den svenske tennisekspert.

Ruuds vej til finalen gik gennem danske Holger Rune, som han mødte i kvartfinalen - men det var ikke uden skærmydsler.

