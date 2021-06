Ekspert: - Skældsord ER diskriminerende

I pressede situationer og midt i kampens hede er det, som danske Holger Rune er et nyligt bevis på, ikke unormalt at ytre skældsord - og skældsord er i sin grundform diskriminerende, fortæller sprogforsker Marianne Rathje

Mandag meddelte ATP, at der er blevet igangsat en undersøgelse efter Holger Runes homofobiske udråb i Challenger-semifinalen i italienske Biella.

Udbruddet har medført stor kritik mod tennisspilleren, og LGBT+ Danmark har fortalt, hvad brug af ord som 'bøsserøv' betyder for homoseksuelle.

Det kan du læse mere om her: Dybt påvirket: - Det rammer på ens eksistens

Marianne Rathje, der er seniorforsker ved Dansk Sprognævn, forklarer, at skældsord som 'bøsse' og 'bøsserøv' bliver brugt i affekt helt tømt for betydning.

- Der vil altid være noget, der gør, at et skældsord har en kraft, fordi det refererer til et tabu. Men et ord kan godt være så løsrevet fra den oprindelige betydning, så det ikke har meget at gøre med det, ordet oprindeligt udsprang af, siger Marianne Rathje.

Når der kommer så meget opmærksomhed på et udbrud som Holger Runes, handler det om, hvordan det bliver opfattet.

- Der er to ansvar her. Der er den, der siger det, som har et ansvar for, hvad man siger. Men der er også nogen, som opfatter noget på en bestemt måde, og det var måske ikke meningen, at det skulle være krænkende, forklarer Marianne Rathje.

Holger Rune har undskyldt for sin sprogbrug, og understregede, at det ikke var ment homofobisk. Det kan du læse meget mere om her: Holger Rune undskylder homofobiske udråd

I pressede situationer er det helt normalt at bruge skældsord for at afreagere, men i sin natur er alle skældsord diskriminerende.

- Alle skældsord er egentlig diskriminerende, ellers så fandtes de ikke, og skældsord bliver bygget op af noget, der er anderledes end normalt, siger seniorforskeren.

Marianne Rathje understreger, at 'bøsserøv' stadig er et ord, der normalt bliver brugt som skældsord, men at man begynder at være mere opmærksom på betydningen. Præcis som det skete med ordet 'spasser'.

- Så vidt jeg ved, er der en måde, unge mennesker taler til hinanden på. Men ligesom der ikke er mange, der siger 'spasser' i dag, så er der en større bevidsthed om, hvilken betydning skældsordene har.

Holger Rune var tirsdag tilbage på banen efter en hektisk weekend, og han holdt hovedet koldt ved at vinde sin første kamp i challengerturneringen i Lyon.