Eksperter i vildrede: Ren gyser

For første gang i dette års Australian Open ventes Holger Rune mandag i fjerde runde at være tvunget til at finde topniveauet frem.

Rune selv har med sin raketopstigen til verdens tiendeplads skabt sig et stort navn og regnes for at være langt fremme i favoritfeltet ved grand slam-turneringen.

Men hans modstander, den hårdtslående og til tider temperamentsfulde Andrey Rublev, er den første seedede spiller, som Rune står over for i turneringen.

- Rune-Rublev bliver til noget, skriver den fremtrædende tennisjournalist José Morgado på Twitter.

Portugiseren får i den grad opbakning fra andre eksperter inden for sportsgrenen.

Tennislegenden Mats Wilander, som er ekspert på Eurosport, tør i et interview med samme tv-kanal ikke give sit bud på en mulig vinder af kampen.

Også selv om Rune vandt det hidtil eneste opgør med russeren i to sæt i Paris.

- Det er meget svært at vurdere, siger Wilander i et klip på Eurosports hjemmeside.

- Selvfølgelig kan man regne Holger Rune som en slags favorit. Men han har ikke spillet så mange lange femsætskampe mod topspillere, så jeg regner den som fifty-fifty.

Spillerne selv påtager sig sjældent favoritværdigheden.

25-årige Rublev, som er femteseedet, valgte i pressemødet op til kampen den helt klassiske stil og forsøgte at lægge presset over på danskeren, der er seedet som nier.

- Det bliver udfordrende for ham, og jeg har intet at tabe mod ham, for han vandt vores første kamp, så han vil mærke presset lidt og ønske at vinde igen, sagde Rublev.

Foto: Paul Crock/Ritzau Scanpix

Rune, som har vist storform i turneringen, var derimod ikke bange for at tale om forventningerne til sig selv - også selv om et fald i tredjerundeopgøret mod Ugo Humbert har skabt en smule usikkerhed om danskeren.

- Helt ærligt så føler jeg mig aldrig som en underdog indeni, fordi jeg har så høje ambitioner, hver eneste gang jeg spiller. Selv da vi spillede mod hinanden i Paris sidste år, troede jeg på, at jeg kunne slå ham (Rublev, red.), og jeg slog ham. Han er en supersvær modstander, sagde Rune.

I den populære The Tennis Podcast kaldes opgøret 'en meget interessant kamp', hvor Rune udråbes til favorit på grund af sit spil.

Og så drister tennisjournalisten Matt Roberts sig endda til at se frem mod et muligt kvartfinaleopgør mellem Rune og selveste Novak Djokovic, der døjer noget med en skade, men har set stærk ud.

- Det er et spørgsmål om, hvem der kan presse Djokovic nok til virkelig at få skaden til at blive et stort problem for ham. Og helt ærligt. I hans side af lodtrækningen ser jeg faktisk på et navn: Det er Holger Rune, siger tennisjournalisten Matt Roberts i podcasten og henviser til Runes hidtil største sejr i Paris Masters 1000-finalen over netop Djokovic.

Rune spiller ikke før klokken 04.30 dansk tid på Rod Laver Arena, turneringens største bane.