Eksplosive anklager om overgreb: Ingen må tale om hende

Tennisspilleren Peng Shuai har angiveligt anklaget Kinas tidligere vicepremierminister for seksuelt overgreb, og det har fået alle skriverier om hende og anklagen til at forsvinde fra kinesiske sider

Peng Shuai har bragt megen stolthed til Kina med sine internationale triumfer i tennis, men det vil kineserne næppe kunne læse meget om i disse dage.

Tennisstjernen har anklaget en af Kinas mest magtfulde statsmænd for et seksuelt overgreb, og nu bliver al snak om hende og sagen slettet.

Det skriver CNN.

Peng Shuai oprettede sit opslag med anklagerne på det kinesiske sociale medie Weibo. Her anklagede hun en af Xi Jinpings nærmeste for at have presset hende til seksuelt samvær.

Zhang Gaoli er navnet på den anklagede mand, og han er Kinas tidligere vicepremierminister.

De to skulle have spillet tennis i Beijing for tre år siden, hvor tennisspilleren angiveligt tog med den pensionerede Zhang Gaoli og hans kone hjem. Her skulle Peng Shuai efterfølgende være blevet presset til at have sex med ham.

Det er den 75-årige Zhang Gaoli, som Peng Shuai anklager for overgrebet. Foto: Don Emmert/AFP/Ritzau Scanpix.

I opslaget står der ifølge CNN, at Peng modvilligt gik med til det og 'græd hele tiden'. De to skulle tidligere have haft et forhold syv år forinden, og det er med henvisning til dette, at tennisspilleren indledte sit opslag.

'Hvorfor skulle du komme tilbage til mig, tage mig med hjem og tvinge mig til at have sex med dig?'

'Jeg kunne ikke beskrive, hvor frastødt jeg var, og hvor mange gange jeg har spurgt mig selv, om jeg stadig er et menneske. Jeg føler mig som et omvandrende lig.'

Disse uddrag er en del af et længere opslag, der blev oprettet på Weibo, og siden blev slettet på under en halv time. Efterfølgende cirkulerede screenshots af opslaget på selv samme medie og i private gruppesamtaler. Ifølge CNN er de også siden blevet fjernet.

Det amerikanske medie skriver videre, at det faktisk ikke rigtigt er til at skrive om emnet på kinesiske sider.

Brugerne på de kinesiske grene af internettet har ellers været kreative for at få diskuteret emnet. Den kinesiske side Douban, der samler anmeldelser af film og tv-serier, var et af stederne, hvor debatten om anklagerne også blev taget op.

Det foregik i anmeldelserne af den asiatiske tv-serie 'Premierministeren og jeg', men det blev også hurtigt lukket ned.

I det hele taget skulle Peng Shuais profil på Weibo være blevet lagt på is. Hun dukker ikke længere op i søgninger, og det er til trods for, at hun har over en halv million følgere.

Peng Shuai har vundet to grand slams og har tidligere været nummer 1 på verdensranglisten for doublespillere.