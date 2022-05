Ekstra modstand for Holger

De franske tilskuere har været særdeles larmende og en stor støtte for de franske tennisspillere under French Open.

Det har Holger Runes kommende modstander, Hugo Gaston, blandt andre nydt godt af.

Da Gaston tidligere på ugen indledte turneringen i Paris med en sejr over australske Alex de Minaur, følte den australske favorit sig skidt behandlet af det franske publikum.

- Der er forskel på at skabe en god stemning og at støtte en landsmand, hvilket er helt i orden.

- Jeg er sikker på, at det var en skøn atmosfære for ham. Han nød sikkert hvert sekund af det, men der er også en grænse, når jeg under kampen bliver talt til af folk i mængden.

Holger Rune kommer formentlig på en ekstra svær opgave lørdag. Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

- Og de vil have øjenkontakt med mig, når jeg havde lavet en dobbeltfejl. Den slags mener jeg, at man skal se på, siger Alex de Minaur ifølge avisen The Guardian.

21-årige Hugo Gaston indrømmer over for AFP, at stemningen blandt de 11.000 tilskuere, der overværede opgøret, hjalp ham til at besejre australieren, der er nummer 20 i verden.

- Jeg brugte publikum. De var helt fantastiske, siger Gaston.

Lørdag står Gaston og Holger Rune over for hinanden i tredje runde i French Open.

Hugo Gaston er langt fra den eneste franskmand, der har mærket publikums udelte støtte.

Torsdag slog den franske veteran Alizé Cornet 2017-vinderen Jelena Ostapenko fra Letland i tre sæt foran 15.000 larmende tilskuere.

- Stakkels modstander. Det var ikke nemt for hende. Det er fordelen ved at være en fransk spiller, siger Cornet ifølge AFP.

