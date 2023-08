'Ekstremt bekymret' over Rune-udtalelse: - Du ødelægger din karriere

Holger Rune chokerede værterne fra The Tennis Podcast, da han blev spurgt ind til sin fysik på et pressemøde under US Open

- Jeg overvejer aldrig ikke at spille turneringen, selvom jeg har ondt.

Sådan lød svaret fra Holger Rune, da han blev spurgt ind til emnet på et pressemøde under US Open.

- Hvis det er noget farligt, spiller jeg selvfølgelig ikke. Men jeg er også den slags person, der ikke tjekker alt, hvis jeg har ondt. Jeg bliver ikke scannet, hver gang jeg mærker noget, lød det videre fra Holger Rune.

Foto: Jonas Olufson

Udtalelserne blev senere vendt i 'The Tennis Podcast', hvor journalisterne David Law, Matt Roberts og Catherine Whitaker sidder bag mikrofonerne.

Og det er ingen underdrivelse at sige, at værterne var i chok over, hvad danskeren sagde.

- Hver gang, jeg har set ham spille, har han ikke set ud til at have været fit. Det, synes jeg, er ekstremt bekymrende. Og jeg finder det endnu mere bekymrende efter det svar, han gav under pressemødet, siger Matt Roberts.

Kan ikke fortsætte

En anden af værterne, David Law, frygter for Holger Runes karriere, hvis han fortsætter på samme måde.

- Vi ved alle, hvad han er i stand til. Og han elsker det. Han vil spille hele tiden, og han tror, at han kan klare det. Men jeg er ked af at sige det: Det kan du ikke. Og hvis du fortsætter sådan her ødelægger du din karriere.

- Jeg tror ikke, han kommer til at gøre det. Jeg tror, at han når til fornuft med tiden. Han er også ung, og jeg vil ikke være for hård ved ham, siger David Law.

Foto: Jonas Olufson

Skal lytte til teknologien

David Law mener, at Holger Rune bør begynde at tage sin krops signaler mere alvorligt.

- På den ene side elsker jeg hans fremfusende natur. Men på den anden side synes jeg, han bør være mere respektfuld. Han bør være mere respektfuld omkring at være professionel tennisspiller.

- Han bliver nødt til at drage fordel af den videnskab og teknologi, der findes i dag. Jeg forstår godt, at han ikke ved alt om den slags. Men han har folk omkring sig, der helt sikkert ved noget. Sig det til ham! Og til ham: Lyt, for pokker! siger David Law blandt andet i podcasten.

Foto: Jonas Olufson

Skal snakke med teamet

Holger Rune blev senere spurgt ind til, om han burde holde lidt igen med sin træning for at undgå de mange skader, som han på det seneste er løbet ind i.

- Selvfølgelig er det en balance i, hvor meget man kan presse sig selv under træningen og i kampe under turneringerne. Jeg føler, jeg har en god balance. Men jeg skal selvfølgelig snakke med teamet, og så må vi se, hvad vi gør, lød det fra danskeren.

Holger Rune røg sensationelt ude af US Open mandag aften efter et nederlag i første runde til spanieren Roberto Carballes Baena.

Den 20-årige dansker fandt aldrig sit niveau og tabte i fire sæt med cifrene 3-6, 6-4, 3-6 og 2-6.