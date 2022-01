Ekstremt sjældenhed: Helt paf

Tennisverdenen fik et meget specielt vinderslag at se

Australian Open har allerede budt på kuriøsiteter, store dramaer og forrygende dueller, men dette slag fra Pablo Carreno Busta hører altså hjemme i kategorien 'Ekstrem sjældenhed'.

Først tænker man: Godt nået.

Dernæst: Godt tænkt.

Slutteligt: Er det lovligt?

Og ja, det er tilladt at tage bolden omme på modstanderens side, og det vidste den spanske fighter, der har et ry for at drive kampene ud i fem sæt.

SE DET SJÆLDNE SLAG I KLIPPET ØVERST

'En optisk illusion', lyder det fra det australske medie news.com.au.

'Vanvittigt', skriver Australian Open selv.

19. seedede Carreno vandt duellen, og efter fire timer og et kvarter kunne han også hjemtage sejren over hollænderen Tallon Griekspoor med sætcifrene 6-3, 6-7, 7-6, 3-6, 6-4.

Modstanderen kom ellers til banen med hele 29 sejre i træk, men den fine stime blev der altså sat en stopper for.

Tjek også denne komplet vanvittige serv fra Kyrgios: